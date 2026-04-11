Kiütéses sikerrel csak egy lépésre van a feljutástól az éllovas Vasas az NB II-ben

Az angyalföldi együttes a szünetben még csak egygólos előnyben volt, a második félidőben viszont Pethő Bence megszerezte saját maga és csapata második gólját, hogy aztán a Vasas a hajrában további kétszer legyen még eredményes és végül magabiztosan nyerjen.

Ahhoz, hogy a Vasas ebben a körben még ne ünnepelhessen feljutást, többek között a Mezőkövesd budafoki sikere is kellett: a borsodi csapat kétgólos győzelmet aratott a fővárosban úgy, hogy vendéglátója a második félidő elején emberhátrányba került, a hajrában pedig még tovább fogyatkozott, s végül nyolc mezőnyjátékossal fejezte be az összecsapást.

A Vasasnak így 5 fordulóval a vége előtt 13 pont az előnye a 3. helyezett Mezőkövesddel szemben, így matematikailag még nem biztos a feljutása. A második helyen a Honvéd áll, 4 ponttal lemaradva a Vasastól, de egy meccsel kevesebbet játszottak, ma este még a Kozármisleny ellen lépnek pályára.

A harmadik helyen álló Kecskemét magabiztosan, 2-0-ra legyőzte a vendég és a bennmaradásért küzdő Békéscsabát a labdarúgó NB II 25. fordulójában szombaton.

Merkantil Bank Liga NB II, 25. forduló:

Szentlőrinc–Vasas FC 0-4 (0-1)

g: Pethő (19., 69.), Radó (90.), Horváth R. (94.)

BVSC-Zugló–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-1 (1-0)

g: Lehoczky (21.), illetve Tóth-Gábor (50.)

Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC 0-2 (0-1)

g: Merényi (11.), Csatári (57.)

piros lap: Kálnoki-Kis D. (55., Budafok), Selyem (76., Budafok)

Videoton FC Fehérvár–Soroksár SC 1-1 (1-0)

g: Somogyi (12.), illetve Lovrencsics B. (78.)

FC Ajka–Tiszakécskei LC 1-4 (0-1)

g: Makrai (80.), illetve Ramos (42., 73., a másodikat 11-esből), Pataki (48.), Zámbó (67.)

Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC 1-2 (1-1)

g: Haragos (8.), illetve Radics (44., öngól), Kaye (49.)

Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre 2-0 (0-0)

Később:

Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny 19.00