2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Elrajtol a mezőny a Rio de Janeiró-i nyári olimpia női 20 kilométeres gyaloglásában 2016. augusztus 19-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Doppingolás miatt elvették a magyar olimpikon eredményeit

Infostart

Négy évre eltiltották a versenyzéstől Madarász Viktóriát. A döntés értelmében a magyar gyalogló számos korábbi eredményét, köztük a párizsi olimpián és a londoni világbajnokságon elért helyezéseit is törölték.

Az AIU szombati tájékoztatása szerint a sportoló doppingvétséget követett el; a szabályszegést 2025. május 21-én rögzítették. Az eltiltás hossza négy év, amely 2029. december 21-ig tart, így a versenyző a következő évek világversenyein nem vehet részt.

A büntetés részeként a szervezet visszamenőlegesen több időszak eredményeit is megsemmisítette. Törölték Madarász minden elért eredményét 2017. július 10. és szeptember 10., 2021. július 3. és december 3., valamint 2024. május 23. és augusztus 6. között. Ez az intézkedés érinti a 2017-es világbajnokságon elért 12. helyezését, a 2024-es római Európa-bajnokságon szerzett 26., valamint a párizsi ötkarikás játékokon elért 42. helyét is.

Madarász Viktória pályafutásának legnagyobb sikerét 2022-ben, a müncheni Európa-bajnokságon érte el, ahol 35 kilométeres gyaloglásban bronzérmet szerzett. Ez az eredmény – a jelenleg kijelölt törlési időszakokon kívül esve – egyelőre érvényben marad.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 21:20
Élre állt a Vasas az NB II-ben, a Honvéd kikapott
2026. április 5. 20:12
Böde-Bíró Blanka nagy beismerése: nem volt zökkenőmentes a visszatérése
