Doppingolás miatt elvették a magyar olimpikon eredményeit

Az AIU szombati tájékoztatása szerint a sportoló doppingvétséget követett el; a szabályszegést 2025. május 21-én rögzítették. Az eltiltás hossza négy év, amely 2029. december 21-ig tart, így a versenyző a következő évek világversenyein nem vehet részt.

A büntetés részeként a szervezet visszamenőlegesen több időszak eredményeit is megsemmisítette. Törölték Madarász minden elért eredményét 2017. július 10. és szeptember 10., 2021. július 3. és december 3., valamint 2024. május 23. és augusztus 6. között. Ez az intézkedés érinti a 2017-es világbajnokságon elért 12. helyezését, a 2024-es római Európa-bajnokságon szerzett 26., valamint a párizsi ötkarikás játékokon elért 42. helyét is.

Madarász Viktória pályafutásának legnagyobb sikerét 2022-ben, a müncheni Európa-bajnokságon érte el, ahol 35 kilométeres gyaloglásban bronzérmet szerzett. Ez az eredmény – a jelenleg kijelölt törlési időszakokon kívül esve – egyelőre érvényben marad.