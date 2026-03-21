Tóth Alex vár a sorára

„Kivárom a soromat. Úgy készülök, ha elérkezik a pillanat és megkapom a lehetőséget, éljek vele” – mondta a lapnak a 20 éves játékos.

„A Ferencvárosban is ez a hozzáállás jellemzett, vártam a lehetőségre, és amint megkaptam, odatettem magam. Bízom a klubban, az edzői stábban, a bemutatkozásom hamar megvolt, játszottam már kezdőként is, mindennap készen állok a bevetésre. Érzem, hogy napról napra előrelépek és egyre jobb leszek."

Arra a kérdésre, hogy a pályán a tempót vagy a gondolkodás gyorsaságát volt nehezebb megszokni, Tóth Alex azt válaszolta, hogy a kettő összefügg.

„Ha kevesebb időd van, gyorsabban kell döntened, ha nem cselekszel időben, odaér az ellenfél. De ehhez elengedhetetlen a tökéletes erőnléti állapot, mert ha kicsit is tétovázol, azonnal kőkemény párharcban találod magadat.

Az NB I után a Premier League egészen más szint,

rengeteg pluszmunkát végzek, hogy bírjam a terhelést." - fogalmazott.

Mint mondta, nem érez nyomást amiatt, hogy rövid idő leforgása alatt több mint tízmillió eurót érő futballista lett.

Válogatott

A válogatott jövő szombaton Szlovéniával, három nappal később Görögországgal játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában. Tóth Alex szerint a világbajnoki pótselejtezőről lemaradást követően sem szabad lemondaniuk az álmaikról.

„Ugyanazt a munkát kell folytatni a válogatottnál, amit az elmúlt időszakban elkezdtünk. Ha kicsit másképp alakulnak a kulcspillanatok, sikertörténetként is beszélhetnénk a közelmúltról. Ez azonban már történelem, és egyértelmű, hogy most előre kell tekinteni." - mondta a nemzeti csapattal kapcsolatban.

Tóth Alex szülei is Angliába költöztek vele

„Miután aláírtam a szerződésemet, eldöntöttük, ők is költöznek velem. Odahaza is velük laktam még, úgy éreztük, így lesz mindannyiunknak a legjobb. Az első néhány hónapban biztosan itt maradnak velem, aztán meglátjuk, hogyan alakul a család sorsa." - mondta.

Arra a kérdésre, hogy mit kívánna magának az idényre, a játékos azt válaszolta, hogy minél több időt tölthessen a pályán.

„A szurkolóknak és saját magamnak is szeretném bizonyítani, hogy ide való vagyok. Előbb-utóbb szeretnék stabil tagja lenni a Bournemouth kezdőcsapatának, ez most a következő lépcsőfok." - jelentette ki.

A Bournemouth jelenleg a tizedik helyen áll az angol bajnokságban.