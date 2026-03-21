2026. március 21. szombat Benedek
Tóth Alex, a Ferencváros játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 6-án.
Tóth Alex vár a sorára

Tóth Alex a Nemzeti Sportnak nyilatkozva elárulta: rengeteg pluszmunkát végez azért, hogy bírja a terhelést az angol labdarúgó Premier League-ben. A kilencszeres válogatott középpályás a télen szerződött a Ferencvárostól a Bournemouth-hoz, amelyben eddig kevés lehetőséget kapott.

„Kivárom a soromat. Úgy készülök, ha elérkezik a pillanat és megkapom a lehetőséget, éljek vele” – mondta a lapnak a 20 éves játékos.

„A Ferencvárosban is ez a hozzáállás jellemzett, vártam a lehetőségre, és amint megkaptam, odatettem magam. Bízom a klubban, az edzői stábban, a bemutatkozásom hamar megvolt, játszottam már kezdőként is, mindennap készen állok a bevetésre. Érzem, hogy napról napra előrelépek és egyre jobb leszek."

Arra a kérdésre, hogy a pályán a tempót vagy a gondolkodás gyorsaságát volt nehezebb megszokni, Tóth Alex azt válaszolta, hogy a kettő összefügg.

„Ha kevesebb időd van, gyorsabban kell döntened, ha nem cselekszel időben, odaér az ellenfél. De ehhez elengedhetetlen a tökéletes erőnléti állapot, mert ha kicsit is tétovázol, azonnal kőkemény párharcban találod magadat.

Az NB I után a Premier League egészen más szint,

rengeteg pluszmunkát végzek, hogy bírjam a terhelést." - fogalmazott.

Mint mondta, nem érez nyomást amiatt, hogy rövid idő leforgása alatt több mint tízmillió eurót érő futballista lett.

Válogatott

A válogatott jövő szombaton Szlovéniával, három nappal később Görögországgal játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában. Tóth Alex szerint a világbajnoki pótselejtezőről lemaradást követően sem szabad lemondaniuk az álmaikról.

„Ugyanazt a munkát kell folytatni a válogatottnál, amit az elmúlt időszakban elkezdtünk. Ha kicsit másképp alakulnak a kulcspillanatok, sikertörténetként is beszélhetnénk a közelmúltról. Ez azonban már történelem, és egyértelmű, hogy most előre kell tekinteni." - mondta a nemzeti csapattal kapcsolatban.

Tóth Alex szülei is Angliába költöztek vele

„Miután aláírtam a szerződésemet, eldöntöttük, ők is költöznek velem. Odahaza is velük laktam még, úgy éreztük, így lesz mindannyiunknak a legjobb. Az első néhány hónapban biztosan itt maradnak velem, aztán meglátjuk, hogyan alakul a család sorsa." - mondta.

Arra a kérdésre, hogy mit kívánna magának az idényre, a játékos azt válaszolta, hogy minél több időt tölthessen a pályán.

„A szurkolóknak és saját magamnak is szeretném bizonyítani, hogy ide való vagyok. Előbb-utóbb szeretnék stabil tagja lenni a Bournemouth kezdőcsapatának, ez most a következő lépcsőfok." - jelentette ki.

A Bournemouth jelenleg a tizedik helyen áll az angol bajnokságban.

Völgyi Péter a korszakos kosárlabdasikerről: a vb-n kiderül, hogyan érhetünk el még többet
A női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint plusz motivációt jelentett a csapatnak az isztambuli világbajnoki selejtezőben, hogy nem sikerült kijutni a 2024-es párizsi olimpiára. A szakember az InfoRádióban arról is beszélt, hogy mindenképpen a vb-kijutás volt a cél, de előzetesen úgy gondolta, hogy két győzelem is elég lesz a bravúrhoz, ami 28 év után sikerült újból. Végül az olimpiai ezüstérmes japánokat, Argentínát és Törökországot is sikerült legyőzni.
Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
 

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Elképesztő amatőr hibát vétenek a magyar sofőrök: szinte tálcán kínálják a lehetőséget a bűnözőknek

A legtöbb autót még mindig a bent hagyott kulccsal viszik el, Budapest pedig a lopások fő gócpontja a statisztikák szerint.

Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

It is understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

