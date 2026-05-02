Nehéz lesz most közlekedni a Balatonnál

Komoly forgalomnövekedésre kell számítani a Balaton környékén május 1. és 3. között, ugyanis motorversenyt rendeznek Balatonfőkajár térségében. Az esemény miatt naponta 8 és 19 óra között jelentősen megnőhet a forgalom, és torlódások is kialakulhatnak a környező főutakon.

A leginkább érintett szakaszok közé tartozik a 71-es főút, a 72-es főút, valamint a 710-es főút, különösen a Balatonfőkajárhoz vezető részeken. Ezeken az útvonalakon a megszokottnál jóval nagyobb járműforgalomra kell számítani a verseny ideje alatt.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy legyenek türelmesek, és fokozott figyelemmel közlekedjenek, különösen a csúcsidőszakokban. Érdemes előre megtervezni az útvonalat, vagy kerülőt választania a torlódások elkerülése érdekében.