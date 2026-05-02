Kós Hubert olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok úszó edz a BVSC Szõnyi úti uszodájában 2025. szeptember 9-én. Ezen a napon BVSC-Zugló sajtótájékoztatót tartott az uszodában.
Kós Hubert „repült” a vízben

Kós Hubert újabb győzelmet aratott, Pádár Nikolett pedig ismét Európa-bajnoki szintet úszott a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon.

Kós, a 200 méter hát olimpiai bajnoka a floridai esemény harmadik napján fő számában óriási fölénnyel, közel négy másodperces előnnyel, 1:56.37 perces eredménnyel diadalmaskodott.

A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináléjában is érdekelt volt, itt 1:47.29-cel másodikként csapott célba. Ez hatalmas egyéni csúcs, bár eddigi legjobbját (1:49.61) még ifjúsági korúként érte el.

Ugyanebben a számban a nőknél Pádár Nikolett ugrott medencébe, a húszesztendős magyar versenyző - 1:57.27 perccel hatodik lett, ezzel pedig teljesítette a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, a nyári Európa-bajnokságon való induláshoz szükséges szintet (1:58.05).

Pádár az előző napon napon 400 méter gyorson is Eb-szintet úszott.

Ökológus: drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt

A kevés leesett csapadék miatt idén tovább tetéződött az a hiány, ami az elmúlt években felhalmozódott, a Tiszántúlon emiatt majdnem két métert esett a talajvíz szintje – mondta az InfoRádióban Jakab Gusztáv. Az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének docense szerint az Alföldön durva ökológiai katasztrófa veszélye fenyegeti a kétéltűeket és több növényfajt is. Úgy véli, nagyságrendekkel nagyobb területeket kellene elárasztani vízzel, mielőtt még nagyobb baj lesz.
 

Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Végleg leállt a világ egyik legnagyobb fapados légitársasága, arra kérik az utasokat, el se induljanak

A csődeljárás alatt álló Spirit Airlines szombaton végleg beszüntette működését, miután nem sikerült megállapodnia hitelezőivel egy kormányzati mentőcsomagról. A cég az Irán elleni háború miatt megduplázódó üzemanyagárak első légitársasági áldozata. Összeomlása több ezer munkahely elvesztésével jár – számolt be a Reuters.

Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol

A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

2026. május 2. 05:20
Elhunyt Bikár Péter
2026. május 1. 22:21
Távolabb került a bronzéremtől a ZTE – eredmény, tabella
