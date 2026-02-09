ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.66
usd:
316.18
bux:
129391.53
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa a labdarúgó Európa-liga Glasgow Rangers - RB Leipzig elődöntőjének visszavágó mérkőzésén Glasgowban 2022. május 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Perry

Kiderült, meddig maradhat Gulácsi Péter Lipcsében

Infostart

A kapus plusz egy évig marad az RB Leipzigben, azonban rangsorban a másodikká lép vissza és a fizetését is megnyirbálják.

Gulácsi Péter 2027 nyaráig lesz az RB Leipzig játékosa – írja a Kicker híradása nyomán a rangado.24.hu.

A német napilap úgy értesült, hogy a kapus meghosszabbítja egy évvel a nyáron lejáró szerződését, ebben azonban már rögzítve lesz, hogy Maarten Vandevoordt mögött a második számú választás lesz a következő idényben. A Csakfoci azt is kiszúrta, hogy a Bild szerint 5,5 millió euróról 3 millióra csökken majd a magyar futballista fizetése.

Ha valóban igaz, hogy már csak másfél évig marad Gulácsi Péter Lipcsében, akkor is tekintélyes karriert fut a csapattal, 2015-ös érkezése óta a Bundesliga egyik legerősebb csapata lett az RB Leipzig, nem mellesleg az ő remek játékának is köszönhetően – írják. Legnagyobb sikere, hogy kétszer megnyerte a német kupát a csapattal.

Kezdőlap    Sport    Kiderült, meddig maradhat Gulácsi Péter Lipcsében

labdarúgás

ausztria

szerződés

gulácsi péter

lipcse

leipzig

kapus

rb leipzig

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Szombaton újabb háborúellenes gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök, ezúttal Szombathely volt a helyszín, ahol ismét beszédet mondott a miniszterelnök. Aznap Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt Működő és emberséges Magyarország című programját. A kormányfő beszédét és az ellenzéki párt programismertetőjét Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője, valamint Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke értékelte.
 

Orbán Viktor és Magyar Péter után Dobrev Klára is országjárásba kezd

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az új csúcs a Richternél!

Itt az új csúcs a Richternél!

A befektetői hangulatot elsősorban a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások határozzák meg. Az ázsiai tőzsdéken remek hangulatban telt a nap, Európában is kisebb emelkedést láthatunk, a magyar tőzsdén új történelmi csúcsra került a Richter részvénye. A nemesfémek piacán folytatódnak a heves kilengések, ma épp felfelé indultak el az árfolyamok. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula

Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula

Ő mondta ki, hogy vége! Évek óta Balatonalmádiban, csendben és visszavonultan él Szombathy Gyula. A Kossuth-díjas színművészt Budapest már nem vonzza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Cabinet ministers back Starmer as Scottish Labour leader calls for PM to quit

Cabinet ministers back Starmer as Scottish Labour leader calls for PM to quit

Anas Sarwar says "the situation in Downing Street is not good enough". But, as Sarwar gives his news conference, Starmer's cabinet colleagues come out to back him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 15:29
„Igazi varázsló” – Szoboszlai Dominiké lett a forduló gólja a Premier League-ben
2026. február 9. 13:57
Fellélegezhetnek Győrben, marad a világsztár a városban
×
×
×
×