Kiderült, meddig maradhat Gulácsi Péter Lipcsében

Gulácsi Péter 2027 nyaráig lesz az RB Leipzig játékosa – írja a Kicker híradása nyomán a rangado.24.hu.

A német napilap úgy értesült, hogy a kapus meghosszabbítja egy évvel a nyáron lejáró szerződését, ebben azonban már rögzítve lesz, hogy Maarten Vandevoordt mögött a második számú választás lesz a következő idényben. A Csakfoci azt is kiszúrta, hogy a Bild szerint 5,5 millió euróról 3 millióra csökken majd a magyar futballista fizetése.

Ha valóban igaz, hogy már csak másfél évig marad Gulácsi Péter Lipcsében, akkor is tekintélyes karriert fut a csapattal, 2015-ös érkezése óta a Bundesliga egyik legerősebb csapata lett az RB Leipzig, nem mellesleg az ő remek játékának is köszönhetően – írják. Legnagyobb sikere, hogy kétszer megnyerte a német kupát a csapattal.