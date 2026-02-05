ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 5. csütörtök
A magyar csapat tagjai a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitója elõtt a milánói olimpiai faluban 2026. február 5-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

Erre még a nap is kisüt Milánóban

Infostart / MTI

Csütörtökön a közeli Monzából indulva megérkezett a XXV. téli játékok egyik központi helyszínére, Milánóba az olimpiai láng, amely kora délután a sportolók faluját is meglátogatta.

Szerdán többek között a világhírű rapper, Snoop Dogg is futott a görögországi Olümpiában november 26-án meggyújtott olimpiai lánggal, amely 12 ezer kilométeres hosszú útja végéhez közeledve egy nappal a megnyitó ünnepség előtt megérkezett Lombardia régió fővárosába, Milánóba.

Az agglomerációval együtt hatmilliós nagyvárosban olyan olasz hírességek futottak a fáklyával, mint a US Open-győztes Flavia Pennetta és a Roland Garros-bajnok Francesca Schiavone, vagy éppen az űrhajós Luca Parmitano. A láng érkezésére több napnyi eső után még a nap is kisütött Milánóban, az olimpiai falu pedig érezhetően felbolydult a futótűzként terjedő hírre, miszerint az ötkarikás játékok egyik legfontosabb jelképe hamarosan meglátogatja a főszereplőket, azaz a sportolókat.

A 63 napos olaszországi utazás során az összesen 10 001 főből álló váltót egyrészt nagy tömeg, másrészt egy szponzorok autóiból álló karaván kíséri Milánó utcáin. Az olimpiai falu előtti több száz fős tömeg nagy tapssal és üdvrivalgással fogadta az olimpiai lángot, amely majd pénteken lobban fel a világ egyik leghíresebb futballstadionjában, a San Siróban sorra kerülő megnyitó ünnepség keretében. Azt egyelőre nem tudni, kit vagy kiket ér az a megtiszteltetés, hogy meggyújthatja. Ami különleges lesz, hogy először fog két helyen – Milánóban és Cortinában – lobogni az olimpiai láng.

(Nyitóképünkön: A magyar csapat tagjai a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitója elõtt a milánói olimpiai faluban 2026. február 5-én.)

