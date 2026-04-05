Hopp, egy feles! Van olyan kétkerekű jármű, amelynél belefér, és van, amelyiknél nem

Farkas Attila, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság előadója kiemelte: bár a kerékpárosok esetében nincs teljes zéró tolerancia, a jogszabályok csak akkor engedik az alkoholfogyasztást, ha a vezető továbbra is képes a jármű biztonságos irányítására.

Amennyiben a rendőr úgy ítéli meg, hogy a kerékpáros bizonytalanul közlekedik – például imbolyog az úttesten –, akár 50 ezer forintos helyszíni bírságot is kiszabhat. Baleset okozása esetén pedig a biciklisre ugyanazok a büntetési tételek várnak, mint a gépjárművezetőkre, ami akár több éves szabadságvesztést is jelenthet - olvasható a baon.hu-n.

Lényegesen szigorúbb az ítélet az elektromos rollerek és egyéb gépi meghajtású eszközök esetében.

Mivel ezek a Büntető Törvénykönyv szerint gépi meghajtású járműnek minősülnek, ezeknél marad a zéró tolerancia. Aki akár csekély alkoholfogyasztás után e-rollerre áll, bűncselekményt követ el, és ez a tilalom a közforgalom elől el nem zárt magánutakra, például áruházak parkolóira is kiterjed.

A hatóság emlékeztet: már minimális mennyiségű alkohol is jelentősen növeli a reakcióidőt és rontja a döntéshozatali képességet. A rendőrség azt javasolja, hogy aki alkoholt fogyasztott, válassza a gyalogos közlekedést vagy a tömegközlekedést a balesetek elkerülése érdekében.