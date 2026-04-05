ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.77
usd:
334.35
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oldalára borult e-roller fekszik a járdán, belóg egy füves területre.
Nyitókép: FooTToo, Getty Images/iStockphoto

Hopp, egy feles! Van olyan kétkerekű jármű, amelynél belefér, és van, amelyiknél nem

Infostart

A húsvéti locsolkodás és az ünnepi rendezvények kapcsán a rendőrség fokozott figyelemre inti a közlekedőket: az ittas járművezetés szabályai a kerékpárosokra és az elektromos eszközöket használókra is vonatkoznak.

Farkas Attila, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság előadója kiemelte: bár a kerékpárosok esetében nincs teljes zéró tolerancia, a jogszabályok csak akkor engedik az alkoholfogyasztást, ha a vezető továbbra is képes a jármű biztonságos irányítására.

Amennyiben a rendőr úgy ítéli meg, hogy a kerékpáros bizonytalanul közlekedik – például imbolyog az úttesten –, akár 50 ezer forintos helyszíni bírságot is kiszabhat. Baleset okozása esetén pedig a biciklisre ugyanazok a büntetési tételek várnak, mint a gépjárművezetőkre, ami akár több éves szabadságvesztést is jelenthet - olvasható a baon.hu-n.

Lényegesen szigorúbb az ítélet az elektromos rollerek és egyéb gépi meghajtású eszközök esetében.

Mivel ezek a Büntető Törvénykönyv szerint gépi meghajtású járműnek minősülnek, ezeknél marad a zéró tolerancia. Aki akár csekély alkoholfogyasztás után e-rollerre áll, bűncselekményt követ el, és ez a tilalom a közforgalom elől el nem zárt magánutakra, például áruházak parkolóira is kiterjed.

A hatóság emlékeztet: már minimális mennyiségű alkohol is jelentősen növeli a reakcióidőt és rontja a döntéshozatali képességet. A rendőrség azt javasolja, hogy aki alkoholt fogyasztott, válassza a gyalogos közlekedést vagy a tömegközlekedést a balesetek elkerülése érdekében.

Kezdőlap    Belföld    Hopp, egy feles! Van olyan kétkerekű jármű, amelynél belefér, és van, amelyiknél nem

kerékpár

ittas vezetés

e-roller

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×