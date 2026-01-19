Példátlan botrány az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében

A szenegáli küldöttség már a döntő előtt panaszkodott hátrányos helyzetére. Közleményt adott ki arról, hogy nagy marokkói tömeget engedtek a csapatbuszuk közelébe, amikor pénteken megérkeztek Rabatba, nehezményezték a kapott szálloda állapotát, s azt is, hogy szurkolóik túlságosan kevés jegyet kaptak a döntőre. Különösen sérelmezték, hogy nem kaptak megfelelő edzéslehetőséget és hogy veszélyben érezték a játékosok személyes biztonságát.

A labdarúgás legrosszabb korszakát idézően kevés gólt hozó végjáték (a két elődöntőben 90+120 perc alatt egy, a 3. helyért vívott mérkőzésen és a döntőben 90+120 perc alatt ugyancsak egy gól esett) izgalmasnak nevezhető volt, magas színvonalúnak nem. Ám a kongói játékvezető, Jean-Jacques Ndala a rendes játékidőt követő néhány perces hosszabbításban a VAR-ozás után tizenegyest ítélt a hazaiaknak, miután szerinte El Hadji Malick Diouf szabálytalankodott Brahim Diazzal.

A szenegáliak ezen annyira felháborodtak, hogy – kontinentális döntő esetén példátlanul – levonultak a pályáról. Első számú játékosuk, Sadio Mané ugyan megpróbálta a pályán tartani a társait, de kevés sikerrel. Tizenhét perces huzavona után a szenegáliak visszamentek a pályára. Brahim Diaz, a torna addigi egyik legjobb játékosa, a Real Madrid csatára rúgta a korábban megítélt büntetőt, „panenkázni” próbált, de rajtavesztett, a 2021-ben a világ legjobb kapusának választott Édouard Mendy egyszerűen ölre fogta a labdát.

A szenegáliak ettől új erőre kaptak, s a 2x15 perces hosszabbítás negyed percében Pape Gueye, a Villarreal középpályása megszerezte a győztes góljukat. Szenegál történetében másodszor, 2021 után újra, Afrika bajnoka lett. „Téranga Oroszlánjai” negyedszer játszottak az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében, ez volt az első szerzett góljuk. Egyszer nyertek, egyszer kikaptak 0–0 után tizenegyesekkel, illetve egy harmadik alkalommal 1–0-s vereséget szenvedtek Algériától. Most nyertek 1–0-ra, Marokkó ellen.

„Úgy éreztük, igazságtalanság történt. Közvetlenül a tizenegyes előtt úgy éreztük, szabályos gólt szereztünk, de a VAR elvette tőlünk” – mondta a Pape Gueye a mérkőzés után, s még hozzátette, hogy Sadio Mané arra buzdította a csapatot, hogy jöjjenek vissza a pályára a tizenegyes miatt. „Sadio azt mondta nekünk, hogy jöjjünk vissza, és mi összeszedtük magunkat. Édouard ezután védte a helyzetet, mi koncentráltunk, megszereztük a gólt, és megnyertük a meccset.”