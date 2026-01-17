Megmérték a labdarúgó NB I-et, van javulás

Az angol Premier League lépett elő 2025-ben a világ legerősebb futballbajnokságává, a magyar NB I a 41. az IFFHS frissen közzétett értékelése szerint.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet 100 nemzeti bajnokságot rangsoroló listájának élére a 2024-es harmadik helyről került a PL, amelynek tavalyi győztese, a Liverpool FC három magyart is foglalkoztat Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében.

A második helyen maradt a La Liga, a spanyol élvonal pontvadászata, a harmadikra pedig a Brasileirao, a tavalyelőtti negyedik brazil bajnokság lépett fel, míg a 2024-es első olasz Serie A lecsúszott a negyedik pozícióba.

A német Bundesliga maradt ötödik, a francia bajnokság a hatodik, a portugál a hetedik, az argentin a nyolcadik, a holland a kilencedik helyezett, míg a legjobb tíz közé még a kolumbiai bajnokság fért be.

A magyar NB I a 47.-ről előre lépve zárt tavaly a 41. helyen.

A világ országainak futballbajnoki erősorrendje az IFFHS-nél 2025-ben

(zárójelben a 2024-es helyezés)

1. (3.) Anglia 2359 pont

2. (2.) Spanyolország 2073

3. (4.) Brazília 1999

4. (1.) Olaszország 1972

5. (5.) Németország 1880

6. (8.) Franciaország 1502

7. (7.) Portugália 1145

8. (6.) Argentína 1089

9. (10.) Hollandia 1067

10. (12.) Kolumbia 1025,5

...41. (47.) Magyarország 418,5