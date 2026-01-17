ARÉNA - PODCASTOK
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Megmérték a labdarúgó NB I-et, van javulás

Infostart

Már dobogós a brazil bajnokság, Szoboszlai Dominikék visszatértek a csúcsra.

Az angol Premier League lépett elő 2025-ben a világ legerősebb futballbajnokságává, a magyar NB I a 41. az IFFHS frissen közzétett értékelése szerint.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet 100 nemzeti bajnokságot rangsoroló listájának élére a 2024-es harmadik helyről került a PL, amelynek tavalyi győztese, a Liverpool FC három magyart is foglalkoztat Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében.

A második helyen maradt a La Liga, a spanyol élvonal pontvadászata, a harmadikra pedig a Brasileirao, a tavalyelőtti negyedik brazil bajnokság lépett fel, míg a 2024-es első olasz Serie A lecsúszott a negyedik pozícióba.

A német Bundesliga maradt ötödik, a francia bajnokság a hatodik, a portugál a hetedik, az argentin a nyolcadik, a holland a kilencedik helyezett, míg a legjobb tíz közé még a kolumbiai bajnokság fért be.

A magyar NB I a 47.-ről előre lépve zárt tavaly a 41. helyen.

A világ országainak futballbajnoki erősorrendje az IFFHS-nél 2025-ben

(zárójelben a 2024-es helyezés)

1. (3.) Anglia 2359 pont

2. (2.) Spanyolország 2073

3. (4.) Brazília 1999

4. (1.) Olaszország 1972

5. (5.) Németország 1880

6. (8.) Franciaország 1502

7. (7.) Portugália 1145

8. (6.) Argentína 1089

9. (10.) Hollandia 1067

10. (12.) Kolumbia 1025,5

...41. (47.) Magyarország 418,5

Kezdőlap    Sport    Megmérték a labdarúgó NB I-et, van javulás

labdarúgás

statisztika

nb i

ranglista

iffhs

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Látványosan megbolygatják Magyarország időjárását a hegyek

Látványosan megbolygatják Magyarország időjárását a hegyek

A Kárpát-medencét kelet felől egyre kiterjedtebb, fagyos légtömeg árasztja el, amely vasárnapra az ország egészét eléri. A kontinentális eredetű hideg levegő beáramlását a Kárpátok jelentősen módosítják, ezért az áramlás két jól körülhatárolható útvonalon keresztül zajlik -  olvasható a HungaroMet Facebook-posztjában.

Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria

Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria

Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.

Iran supreme leader blames US for deadly protests

Iran supreme leader blames US for deadly protests

Ayatollah Ali Khamenei alleges the US instigated recent unrest in which thousands have been killed.

2026. január 17. 12:51
Kovács Attila: szombaton Milánóig elkorcsolyázhatnak a Jégpályák Éjszakájának résztvevői – persze szimbolikusan
2026. január 17. 10:41
Online „népszavazást” jelentett be a Honvéd nevéről Szijjártó Péter
