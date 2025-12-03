Kísérleti keret a férfi kézilabda-válogatottnál

A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint a jövő pénteken kezdődő és december 17-ig tartó felcsúti edzőtáborozáson olyan fiatalok vesznek részt, akik a következő években pályázhatnak a válogatottbeli tagságra. A klubok közül a NEKA hat, a győri ETO University HT négy fővel képviselteti magát.

A NEKA honlapja szerint a programban az edzések mellett egy zárt kapus felkészülési mérkőzés is szerepel Kuvait ellen.

A felnőtt válogatott közvetlen Európa-bajnoki felkészülése újévkor kezdődik, a külföldön szereplő játékosok klubkötelezettségeit követően.

A magyar férfiválogatott kísérleti kerete: