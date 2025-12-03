Kísérleti keret a férfi kézilabda-válogatottnál

A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint a jövő pénteken kezdődő és december 17-ig tartó felcsúti edzőtáborozáson olyan fiatalok vesznek részt, akik a következő években pályázhatnak a válogatottbeli tagságra. A klubok közül a NEKA hat, a győri ETO University HT négy fővel képviselteti magát.
A NEKA honlapja szerint a programban az edzések mellett egy zárt kapus felkészülési mérkőzés is szerepel Kuvait ellen.
A felnőtt válogatott közvetlen Európa-bajnoki felkészülése újévkor kezdődik, a külföldön szereplő játékosok klubkötelezettségeit követően.
A magyar férfiválogatott kísérleti kerete:
- kapusok: Győri Kristóf (Ferencváros), Borsos Máté (PLER), Radvánszki Attila (Szeged)
- jobbszélsők: Szilágyi Benjámin (Szeged), Szűcs Balázs (NEKA)
- jobbátlövők: Tóth Péter (Ferencváros), Dely Márton (Győr), Vári Márk Attila (NEKA)
- irányítók: Tóth Levente (NEKA), Eklemovic Márkó (Győr), Kiss Bence (Csurgó)
- beállók: Karai Miklós (Ferencváros), Mészáros Máté (NEKA), Szrnka Levente (Győr)
- balátlövők: Fazekas Máté (Szeged), Gazsó Péter (NEKA), Balogh Dániel (NEKA), Lendvai Szabolcs (Cegléd)
- balszélsők: Hári Levente (Győr), Gáncs-Pető Máté (Veszprém)