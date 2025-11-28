ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzõje a Forma-1-es autós gyosasági világbajnokság Las Vegas-i Nagydíjának idõmérõ edzésén a Las Vegas-i utcai versenypályán 2025. november 21-én.

Katari Nagydíj: Oscar Piastri rajtol az élről a sprintfutamon

Infostart / MTI

a McLaren ausztrál versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Katari Nagydíj pénteki sprintkvalifikációján, így a szombaton sorra kerülő rövid távú futamot ő kezdheti majd az élről.

A vb-pontversenyben második pilóta mellől a brit George Russell startolhat majd a Mercedesszel, míg a világbajnoki versengésben éllovas Lando Norris csak harmadik lett a másik McLarennel. Nála is rosszabbul járt a harmadik, a világbajnoki címért még harcban lévő holland Max Verstappen: a címvédő hatodik pozícióból indulhat.

A sprintkvalifikáció negatív szenzációját a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton okozta, aki csak 18. lett a Ferrarival. Idén hat sprintfutamos hétvégét rendeznek a világbajnoki sorozatban, ezek közül ez az utolsó. A 19 körös rövid távú viadal első nyolc helyezettje szerez vb-pontokat, az első nyolcat, a második hetet, a harmadik hatot, a negyedik ötöt, az ötödik négyet, a hatodik hármat, a hetedik kettőt, a nyolcadik pedig egyet.

A sprintfutamra közép-európai idő szerint szombaton 15 órától kerül sor.

A sprintfutam rajtsorrendje:

1. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

George Russell (brit, Mercedes)

2. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

3. sor:

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

4. sor:

Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

5. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

6. sor:

Isack Hadjar (francia, RB)

Oliver Bearman (brit, Haas)

7. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

8. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

9. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

10. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Kezdőlap    Sport    Katari Nagydíj: Oscar Piastri rajtol az élről a sprintfutamon

forma-1

autóverseny

katari nagydíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, &quot;láthatatlan adót&quot; vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik

Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, &quot;láthatatlan adót&quot; vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik

A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

The European aerospace giant said it had found that intense radiation from the Sun could corrupt data crucial to flight controls.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 21:32
Szakíró Lewis Hamiltonról: frusztráció, enerváltság és kiégés jelei láthatók, ennek így nem lesz jó vége
2025. november 28. 14:57
Olimpiarendezést forgat a fejében Lengyelország
×
×
×
×