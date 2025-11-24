Tállai András fia is ért a magyar focihoz

A klub klubigazgatói státuszát 2025. november 1-től ifj. Tállai András tölti be határozatlan időre, aki a klub szakmai és szervezeti stabilitásának további erősítését kapta feladatul. Ifj. Tállai András Tállai András államtitkár fia - írja a borsod24.hu.

Ezen felül 2025. augusztus 26-tól Mádi-Nagy Ildikó kapott ügyvezető igazgatói megbízást, aki a klub ügyvezetői és pénzügyi feladatait látja el.

Az egyesület közleményében jelezte, hogy a strukturális átalakításoktól és az új vezetők közreműködésétől eredményesebb és egységesebb jövőt várnak.