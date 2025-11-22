ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 22. szombat Cecília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Kardos József

Infostart

Életének 68. évében elhunyt Kardos József ökölvívóedző, aki évtizedeken keresztül végzett munkát a sportág hazai fejlesztésében. A halálhírről szombat este a Magyar Ökölvívók Szövetsége számolt be.

Kardos József már fiatalon, a húszas éveiben elkezdett edzősködni, és részt vett a Tatabányai Bányász Somodi Ferenc és Rózsa András nevével fémjelzett legendás ökölvívó-szakosztályának munkájában.

Pályafutása során aktívan foglalkozott fiatal tehetségek nevelésével, legutóbb a 2021-ben junior Európa-bajnoki címet szerző Oláh Levente edzéseit irányította.

A Magyar Ökölvívók Szövetsége közösségi oldalán tette közzé az edző halálhírét, és egyúttal jelezte, hogy a sportági legenda előtt tisztelegnek.

A MÖSZ tájékoztatása szerint az elhunyt Kardos Józsefről az U23-as Európa-bajnokság első versenynapján a BOK-csarnokban is megemlékeznek. A sportág képviselői az interneten keresztül fejezték ki együttérzésüket.

Kezdőlap    Sport    Elhunyt Kardos József

gyász

tatabánya

ökölvvás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A hétvégi havazás következtében a Dunántúlon és a hegyvidéki területeken télies útviszonyokra kell számítani, több helyen hófúvás nehezíti a közlekedést. Bár a friss hó kedvez a téli sportoknak, a hazai sípályák még nem nyitottak meg, a hóágyúzás előkészítése folyamatban van.
 

Kritikus a hóhelyzet a Dunántúlon

Csak nehezen lehet közlekedni a Bakonyban

Nagy a gond Kozármislenyben a havazás miatt

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljes kudarc a COP30 klímakonferencia - Hazamennek a delegáltak, pedig még meg se született a döntés

Teljes kudarc a COP30 klímakonferencia - Hazamennek a delegáltak, pedig még meg se született a döntés

A COP30 klímakonferencia tárgyalásai holtpontra jutottak a fosszilis tüzelőanyagok és a finanszírozás körüli viták miatt, miközben az idő egyre fogy a megállapodás elérésére - tudósított a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kezdődik! Több helyen okoz fennakadást a havazás Magyarországon: óriási a káosz

Kezdődik! Több helyen okoz fennakadást a havazás Magyarországon: óriási a káosz

Több helyen okoz fennakadást a hó a Bakonyban, kamionok, személygépkocsik és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
COP30 in Brazil fails to secure new pledges to cut fossil fuels

COP30 in Brazil fails to secure new pledges to cut fossil fuels

"We know some of you had greater ambitions," says COP30's president after negotiations among nearly 200 countries ran over time.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 19:55
Las Vegas-i Nagydíj: Lando Norris rajtol a pole pozícióból
2025. november 22. 19:38
Szoboszlai Dominik csapata súlyos vereséget szenvedett
×
×
×
×