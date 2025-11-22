Elhunyt Kardos József

Kardos József már fiatalon, a húszas éveiben elkezdett edzősködni, és részt vett a Tatabányai Bányász Somodi Ferenc és Rózsa András nevével fémjelzett legendás ökölvívó-szakosztályának munkájában.

Pályafutása során aktívan foglalkozott fiatal tehetségek nevelésével, legutóbb a 2021-ben junior Európa-bajnoki címet szerző Oláh Levente edzéseit irányította.

A Magyar Ökölvívók Szövetsége közösségi oldalán tette közzé az edző halálhírét, és egyúttal jelezte, hogy a sportági legenda előtt tisztelegnek.

A MÖSZ tájékoztatása szerint az elhunyt Kardos Józsefről az U23-as Európa-bajnokság első versenynapján a BOK-csarnokban is megemlékeznek. A sportág képviselői az interneten keresztül fejezték ki együttérzésüket.