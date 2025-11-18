Troy Parrott: az Angliában töltött évek sokat javítottak a játékomon

"Tudom, hogy Angliában nem ment túl jól a játék, és higgyék el, akkoriban nagyon ostoroztam magam emiatt" - mondta a BBC-nek adott hétfői interjúban a 23 éves csatár, aki a Tottenham Hotspur akadémiáján nevelkedett, majd kölcsönben szerepelt a Millwall, az Ipswich Town, a Milton Keynes Dons, a Preston North End és a holland Excelsior együttesében, mielőtt tavaly nyáron az AZ Alkmaarhoz igazolt.

"Úgy érzem, a nehéz út, amin keresztülmentem, mindenképpen szerepet játszott abban, ami vasárnap történt" - hangsúlyozta. Parrott kifejtette, azért szerződött Hollandiába, mert ott megkapta azt az érzést, hogy akarják és megbecsülik őt, szerinte néha csak ennyire van szüksége egy játékosnak.

"Biztosan meg volt írva, hogy minden ilyen tökéletesen történjen a mérkőzés legvégén. Minden összeállt."

- mondta. Majd azzal folytatta: "Csapatként és országként is sokszor rossz karmánk volt, de most minden jól alakult. Az emberek azt mondják, hogy ez volt életük legjobb estéje, szóval soha nem fogom elfelejteni, hogy ehhez hozzájárulhattam".

A magyarok ugyan kétszer is vezettek a mérkőzés során, a vendégek azonban az utolsó pillanatban, a 96. percben a mesterhármast szerző Parrottnak köszönhetően 3-2-re diadalmaskodtak a Puskás Arénában, így ők szerezték meg a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban.

Troy Parrott a vasárnapi találkozót megelőzően csütörtökön két gólt szerzett a portugálok ellen.