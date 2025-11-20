Orbán Viktor focis programra készül, de van egy nagy kérdőjel

Pokrovszk elfoglalása azt erősítheti Putyinban, hogy ha lassan is, de haladnak, így fölösleges belemenni tárgyalásokba. Az orosz gazdaság nehezen bírja, de az orosz logika szerint ha „akár egy nappal is tovább bírják, mint Ukrajna, akkor mindent megkaphatnak” katonai úton, tárgyalások nélkül is. Eközben Ukrajna támogatottsága csökken nyugaton, mert nem látszik a háború vége, és az európai gazdaság sem áll jól, így nehéz az emberekkel elfogadtatni, hogy öntik a pénzt egy országba, amely ráadásul korrupt is, és nem lehet tudni, hogy meddig kell még – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádió Aréna című műsorában.