Két magyar válogatott és a Ferencváros a pályán – sport a tévében

M4 Sport
17.30: Labdarúgás, U19-es Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Franciaország
20.00: Labdarúgás, U21-es Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Horvátország
Sport 1
18.30: Kézilabda, férfi Európa Liga, első csoportkör, Ferencváros-MT Melsungen
20.45: Kézilabda, férfi Európa Liga, első csoportkör, FC Porto-Elverum
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Jégkorong, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Sparta Praha-Zug
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Skócia-Dánia
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Spanyolország-Törökország
Arena 4
20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ausztria - Bosznia-Hercegovina
Match 4
20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Wales - Észak-Macedónia