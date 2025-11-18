ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Két magyar válogatott és a Ferencváros a pályán – sport a tévében

Infostart / MTI

Folytatódnak a labdarúgó-világbajnokság, valamint az U19-es és az U21-es labdarúgó Eb-selejtezők, utóbbi kettő magyar érdekeltséggel. A Fradi kézisei az Európa Ligában az MT Melsungent fogadják. Élőben lesz nézhető a jégkorong BL nyolcaddöntőjének visszavágója is.

M4 Sport

17.30: Labdarúgás, U19-es Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Franciaország

20.00: Labdarúgás, U21-es Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Horvátország

Sport 1

18.30: Kézilabda, férfi Európa Liga, első csoportkör, Ferencváros-MT Melsungen

20.45: Kézilabda, férfi Európa Liga, első csoportkör, FC Porto-Elverum

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.00: Jégkorong, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Sparta Praha-Zug

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Skócia-Dánia

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Spanyolország-Törökország

Arena 4

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ausztria - Bosznia-Hercegovina

Match 4

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Wales - Észak-Macedónia

Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Marco Rossi azt mondta vasárnap, hogy nehéz most a jövőre gondolni, s ebben egyrészt igaza van, másrészt a mondat talán többféleképpen is értelmezhető. De az élet, bármennyire is fájó a kiesés, nem áll meg. Mit hozhat a válogatottnak 2026?
 

Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
 
