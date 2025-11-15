ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 15. szombat
Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja, a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon szereplő válogatott csapatvezetője interjút ad az MTI újságírójának a torna szurkolói zónájában Kölnben 2024. január 19-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nagy László: Imre Bencének méltó helye lenne a Veszprémben, de még nincs semmi konkrétum

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A Veszprém férfi kézilabdacsapata megnyerte a Szeged elleni bajnoki rangadót, a Bajnokok Ligájában pedig nagyarányú norvégiai győzelemmel folytatta szereplését. Nagy László, a bakonyi klub sportigazgatója az InfoRádióban azt mondta, céljuk nem változott, az első vagy a második helyet szeretnék megszerezni BL-csoportjukban, ami automatikus továbbjutást érne a negyeddöntőbe. Reagált az Imre Bence leigazolásával kapcsolatos sajtóhírekre is.

A Veszprém férfi kézilabdacsapata a Szeged elleni, kiélezett bajnoki meccsen elért egygólos győzelem után 41–27-re nyert a norvég Kolstad vendégeként a Bajnokok Ligája csoportkörének 7. fordulójában. A bakonyi klub a magyar bajnokságban hibátlan mérleggel, 7 győzelemmel áll, míg a BL-csoportjában – 4 győzelemmel és 3 vereséggel – a negyedik helyet foglalja el.

Nagy László, a One Veszprém HC sportigazgatója az InfoRádióban azt mondta, úgy utazott ki a csapat Norvégiába, hogy mindenképpen meg kell nyerni a Kolstad elleni találkozót, az már kevésbé volt várható, hogy ennyire sima lesz a meccs. Örül annak, hogy magabiztosan és jól játszottak, végig irányítani tudták a játékot, ami végül egy nagyarányú sikert eredményezett.

Mint fogalmazott, akadtak azért hibák, és voltak olyan periódusok, amikor becsúsztak figyelmetlenségek, pontatlanságok. Ilyen tekintetben „előrébb kell majd lépni”, de alapvetően elégedett volt a látottakkal, és szerinte ezen az úton kell továbbhaladniuk. „Van még miben fejlődni, de ezen dolgozunk nap mint nap a csapattal és a szakmai stábbal” – jegyezte meg a sportigazgató.

A Veszprémnek három veresége is van a Bajnokok Ligája jelenlegi szezonjában (az Aalborgtól 32–28-ra, a Sportingtól 33–32-re, a Füchse Berlintől 32–31-re kapott ki Xavier Pascual együttese), és Nagy László elismerte, hogy ezek a mérkőzések nem úgy végződtek, ahogy szerették volna. Ugyanakkor lesz majd lehetőség a javításra, hiszen még csak a csoportkör felén vannak túl.

A cél nem is változott, az első vagy a második helyet szeretnék elcsípni, ami automatikus továbbjutást ér a negyeddöntőbe.

A korábbi világválogatott szerint a Szeged elleni bajnoki rangadó megnyerése nagy önbizalmat adott nekik, Norvégiában az látszódott, hogy felszabadultan játszik a csapat. Mint fogalmazott, meg kell őrizni ezt a mentális állapotot, ez vezet előre, és arra kell törekedni, hogy minél több ilyen sikert megéljenek.

A Veszprém szombaton, hazai pályán a NEKA ellen játssza következő bajnoki mérkőzését, amelyen minden bizonnyal több fiatal játékos is bizonyítási lehetőséget kap Xavier Pascual vezetőedzőtől. Nagy László megjegyezte: úgy indultak neki ennek a szezonnak, hogy amikor csak lehet, tehermentesítik a kulcsjátékosokat, hogy utóbbiak tudjanak eleget pihenni. Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy a klubnak nagyon fontos szempont a fiatalok fejlődése, ezért megkapják a megfelelő játékperceket a felnőtt bajnokságban, amire jó alkalom például a NEKA elleni összecsapás.

Jövő nyárra állhat össze a veszprémi sztárcsapat

Az elmúlt napokban szárnyra kaptak pletykák azzal kapcsolatban, hogy Imre Bence a német Kieltől Veszprémbe igazolhat, a magyar válogatott jobbszélső azonban a Kieler Nachrichtennek cáfolta, hogy bármilyen megállapodás született volna. „Számomra csak két lehetőség van: a Kiel vagy a Veszprém. De még semmi sem dőlt el” – nyilatkozta a lapnak a 23 éves kézilabdázó.

Nagy László sem tudott konkrétumokról beszámolni, de elismerte, hogy már korábban is felvetődött, hogy megpróbálják hazacsábítani Imre Bencét. Úgy véli,

„méltó helye lenne” a veszprémi csapatban, de eddig csak tárgyaltak vele, nem történt előrelépés az ügyben.

Egy biztos: akár érkezik jövő nyáron Imre Bence, akár nem, így is sokat fog erősödni a Veszprém kerete, hiszen 2026 nyarán a dán Emil Nielsen a Barcelonától, míg honfitársa, Lukas Jörgensen a Flensburgtól igazol a magyar rekordbajnokhoz. „Arra törekszünk, hogy egy erős, komplett csapat alakuljon ki, és úgy néz ki, hogy jövő nyárra össze is fog állni” – fogalmazott a klub sportigazgatója.

