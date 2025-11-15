ARÉNA - PODCASTOK
Magyar szurkolók a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik, utolsó fordulójában játszott Skócia - Magyarország mérkőzés előtt a stuttgarti MHP Arénában 2024. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

MLSZ-tiltás a magyar-ír koreójára – A 12. percben készül valamire a Carpathien Brigade

Infostart / MTI

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) betiltotta a szurkolói koreográfiát a vasárnapi Magyarország-Írország világbajnoki selejtezőn.

A nemzeti csapat szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szombaton a közösségi oldalán azt írta: az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassák a válogatottat, vagyis betiltották a koreográfiát.

"A hivatalos indoklás szerint a legutóbbi mérkőzéseken tapasztalt, ellenük irányuló véleménynyilvánítások, szidalmazások okán tette meg a szövetség ezt a drasztikus lépést" - közölték.

Mint elárulták, a vasárnapi látvány alapját a piros-fehér-zöld színek és az előző nagy élőkép témája szolgáltatta volna. A Carpathian Brigade arra kéri a drukkereket, hogy a "kitiltott" nemzeti színű lobogók feltartása helyett mindenki vigyen magával sálat, zászlót a mérkőzésre és csatlakozzon a szurkolócsoporthoz a 12. percben.

A nyolc ponttal második helyezett magyarok és a hét ponttal harmadik írek találkozója vasárnap 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A tíz ponttal listavezető portugálok a három ponttal negyedik helyezett örményeket fogadják az utolsó fordulóban. A csoport első helyezettje kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat.

