ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.27
usd:
330.69
bux:
108190.88
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A magyar válogatott edzése a Vazgen Szargszján Köztársasági Stadionban, Jerevánban 2025. november 12-én. Magyarország és Örményország világbajnoki selejtezõmérkõzést játszik egymással november 13-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Az örmények szerint a magyar válogatott jobban hasonlít a portugálokra, mint az írekre

Infostart

Fehér mezben játszik a magyar válogatott a helyi idő szerint este 9 órakor, magyar idő szerint 18 órakor kezdődő jereváni világbajnoki selejtezőn. Az alapcél a három pont begyűjtése, majd utána jöhet egy kis „távszurkolás” a Dublinban pályára lépő portugáloknak.

Marco Rossi úgy döntött, hogy a nem teljesen egészséges Bárány Donát, valamint Mocsi Attila és Ötvös Bence nem kerül be a 23-as meccskeretbe, az pedig már a szerdai sajtótájékoztatón is kiderült, hogy a csapat, a Tóth Balázst váltó Dibusz Dénes előtt, a mezőnyjátékosokat tekintve, nagyon fog hasonlítani a lisszaboni magyar tizenegyhez.

Az örmény szurkolókkal beszélgetve az derült ki, hogy bár nagyon tartalékos lesz a hazai csapat, a helyiek sokkal inkább abban bíznak, hogy a csapat az írek elleni arcát mutatja majd (azt a mérkőzést megnyerte Jerevánban a válogatottjuk), mint az ugyancsak szeptemberi találkozón a portugálok ellen látottat.

Igazából abban reménykednek, hogy ha be tudnak állni védekezni, a kontrákból eredményesek lehetnek. Arra a felvetésünkre, hogy a második helyért küzdve ők sokkal inkább győzelmi kényszerben vannak, mint a magyar válogatott, valami olyasmit mondtak, hogy reálisan számolva nekik fikarcnyi esélyük sem lesz Portugáliában a világ egyik legjobb válogatottjával szemben, így aztán örmény továbbjutási álmokról beszélgetni leginkább elméleti szinten érdemes. Vagy még úgy sem.

Arra a kérdésre, hogy mi, vagy ki miatt tartanak a magyar válogatottól, elsőre Szoboszlai Dominik nevét kezdték emlegetni, a Liverpool, s a Premier League Jerevánban is népszerű. Volt, aki azt fejtegette, hogy a magyar válogatott piaci értéke sokkal magasabb, mint az örményeké (ez igaz…), nekik nincsenek olyan jó egyéniségeik, mint Marco Rossi stábjának. Érdekes volt hallani, hogy

a magyar válogatott technikás futballt játszik, ami sokkal közelebb van a portugálok stílusához, mint az írekéhez.

Meglátjuk, este minden kiderül. Ha a magyar csapat nyer, s a portugálok is győznek Dublinban, eldől, hogy a Nemzetek Ligája 2025-ös győztese vb-résztvevő lesz csoportelsőként, a magyar válogatott pedig megy a márciusi pótselejtezőre.

Ha a magyar csapat nyer, s a portugálok csak döntetlent játszanak, vasárnap még befoghatja a magyar válogatott a portugálokat, de ez vékonyka szál, mert nehezen képzelhető el, hogy vasárnap az örmények nyerjenek Portugáliában, nekünk pedig akkor az kellene az elsőséghez.

Ha a magyar csapat nyer, de az írek legyőzik a portugálokat, éles lesz a vasárnap délutáni két mérkőzés. Mint ahogyan a budapesti feltétlenül az lesz, ha a magyar csapat nem nyer Jerevánban. De erre ne is gondoljunk…

Kezdőlap    Sport    Az örmények szerint a magyar válogatott jobban hasonlít a portugálokra, mint az írekre

magyar labdarúgó-válogatott

marco rossi

vb-selejtezők

örmény válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig

Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig
Keddi interjújában Orbán Viktor azt mondta, hogy a főváros nem megy csődbe, Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azonban az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy két lehetséges végkimenetel áll Budapest előtt, melyből az egyik elfogadható, a másik viszont beláthatatlan következményekkel járna.
225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentéseket tett a kormány hétközi döntéseiről. Újságírói kérdések nagy számban érintették a tiszás adatszivárgás, a kormányfő washingtoni látogatása, a 14. havi nyugdíj folyósítása, a költségvetési hiány ügyét is. Kiderült, HIMARS-rendszereket vásárol Magyarország az Egyesült Államoktól, jövő héten pedig nagy bejelentések elé nézhetnek a vállalkozók.
 

Orbán Viktor: így jön a 14. havi nyugdíj első részlete

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
100 milliárddal megemeli a kormány a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét

100 milliárddal megemeli a kormány a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét

Az eddigi 600 milliárdról 700 milliárd forintra emeli a kormány az EXIM által nyújtott Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét az exportképes hazai kkv-k erősítése érdekében – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az idei kérelmek közel fele irányult beruházási és befektetési hitelre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális üzemanyag-akciót robbant az Auchan: 3 napig ennyi lesz a benzin a kútjaikon

Brutális üzemanyag-akciót robbant az Auchan: 3 napig ennyi lesz a benzin a kútjaikon

Az Auchan közleménye szerint 2025. november tizennegyedike és tizenhatodika között ideiglenesen alacsonyabb áron kínálják a 95-ös és a PRO 100-as benzint a vállalat töltőállomásain.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein said in message he could 'take down' Trump, as pressure grows to release files

Epstein said in message he could 'take down' Trump, as pressure grows to release files

The US president has denied any wrongdoing in relation to Epstein, as US lawmakers release thousands of documents containing the late sex offender's private messages.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 14:59
Kylian Mbappé felzárkózott Puskás Ferenc mellé
2025. november 13. 11:08
Sós Csaba: ez a magyar Eb-csapat Kós Hubert nélkül is sokra hivatott
×
×
×
×