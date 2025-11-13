Az örmények szerint a magyar válogatott jobban hasonlít a portugálokra, mint az írekre

Marco Rossi úgy döntött, hogy a nem teljesen egészséges Bárány Donát, valamint Mocsi Attila és Ötvös Bence nem kerül be a 23-as meccskeretbe, az pedig már a szerdai sajtótájékoztatón is kiderült, hogy a csapat, a Tóth Balázst váltó Dibusz Dénes előtt, a mezőnyjátékosokat tekintve, nagyon fog hasonlítani a lisszaboni magyar tizenegyhez.

Az örmény szurkolókkal beszélgetve az derült ki, hogy bár nagyon tartalékos lesz a hazai csapat, a helyiek sokkal inkább abban bíznak, hogy a csapat az írek elleni arcát mutatja majd (azt a mérkőzést megnyerte Jerevánban a válogatottjuk), mint az ugyancsak szeptemberi találkozón a portugálok ellen látottat.

Igazából abban reménykednek, hogy ha be tudnak állni védekezni, a kontrákból eredményesek lehetnek. Arra a felvetésünkre, hogy a második helyért küzdve ők sokkal inkább győzelmi kényszerben vannak, mint a magyar válogatott, valami olyasmit mondtak, hogy reálisan számolva nekik fikarcnyi esélyük sem lesz Portugáliában a világ egyik legjobb válogatottjával szemben, így aztán örmény továbbjutási álmokról beszélgetni leginkább elméleti szinten érdemes. Vagy még úgy sem.

Arra a kérdésre, hogy mi, vagy ki miatt tartanak a magyar válogatottól, elsőre Szoboszlai Dominik nevét kezdték emlegetni, a Liverpool, s a Premier League Jerevánban is népszerű. Volt, aki azt fejtegette, hogy a magyar válogatott piaci értéke sokkal magasabb, mint az örményeké (ez igaz…), nekik nincsenek olyan jó egyéniségeik, mint Marco Rossi stábjának. Érdekes volt hallani, hogy

a magyar válogatott technikás futballt játszik, ami sokkal közelebb van a portugálok stílusához, mint az írekéhez.

Meglátjuk, este minden kiderül. Ha a magyar csapat nyer, s a portugálok is győznek Dublinban, eldől, hogy a Nemzetek Ligája 2025-ös győztese vb-résztvevő lesz csoportelsőként, a magyar válogatott pedig megy a márciusi pótselejtezőre.

Ha a magyar csapat nyer, s a portugálok csak döntetlent játszanak, vasárnap még befoghatja a magyar válogatott a portugálokat, de ez vékonyka szál, mert nehezen képzelhető el, hogy vasárnap az örmények nyerjenek Portugáliában, nekünk pedig akkor az kellene az elsőséghez.

Ha a magyar csapat nyer, de az írek legyőzik a portugálokat, éles lesz a vasárnap délutáni két mérkőzés. Mint ahogyan a budapesti feltétlenül az lesz, ha a magyar csapat nem nyer Jerevánban. De erre ne is gondoljunk…