Fülöp Márton emlékét is megidézte a kapitány Jerevánban

Mindezt a számok nyelvére lefordítva, ha a magyar csapat csütörtök este megszerzi a három pontot, majd utána – amikor már a csapat már úton lesz hazafelé repülőgépével – , a portugálok megverik az íreket, eldől, hogy a csoport nagy esélyese végez az élen, a magyar legénység pedig biztosan második lesz.

Ez a cél. Rossi arról is beszélt, hogy alaposan kielemezték mind a két csapat budapesti meccsét, mind az örmények további találkozóit, tudják, melyek a rivális erősségei, s gyenge pontjai. A kapitány, talán az sem túlzás, szokásával ellentétben, beszélt az összeállításról is, közölte, hogy Tóth Balázs helyett Dibusz Dénes fog védeni, egyébként pedig marad nagyjából a lisszaboni csapat.

Az egyik örmény újságíró rákérdezett arra, hogy készül-e a kapitány arra, hogy a hazai csapat játéka alapvetően megváltozik a budapesti találkozóhoz képest, amiatt, hogy öt (korábbi?) kulcsember hiányzik, hiszen Vahan Bihahcsjan, Tigran Barszegja, Lucas Zelarayán, Artur Miranjan és Iwu Ugochukwu sem játszhat, de Rossi azt mondta, mindenre fel vagyunk készülve, bár a futballban csodák ritkán vannak. Vagy nincsenek. Az öt hiányzó között egyébként akad sérült, akad eltiltott, s olyan is, mint az argentin-örmény csatár, aki lemondta a válogatottságot.

Itt, Jerevánban egyébként az évszakhoz képest enyhe az idő, a játékosok is melegítőben, kabát nélkül sétáltak délelőtt a szállodájuk közelében, a pálya biztosan jó talajú lesz, ami mindig megkönnyíti a futballozni vágyó, technikásabb csapat dolgát.

Mindössze tizenötezres befogadóképességű a régi Köztársasági Stadion (szemre nem tűnt annyinak…), ami újabban a megölt egykori miniszterelnök és katona, a parlamentben meggyilkolt Vazgen Szargszjan nevét viseli. Nem lennénk meglepve, ha a magyar szurkolók hangerőben legyőznék a helyieket, már szerdán délután, a főváros legszebb terén, a Köztársasági téren is kipróbálták a hangjukat.

A sajtótájékoztatón szóba került, hogy éppen tíz éve, november 12-én, hunyt el Fülöp Márton, Marco Rossi úgy reagált erre, hogy szeretnének olyan eredményt elérni csütörtök este, amivel méltóképpen adóznak az egykori válogatott kapus emlékének. 2015-ben aznap a Bernd Storck által irányított válogatott Kleinheisler László góljával 1–0-ra nyert Oslóban, a norvégok elleni pótselejtezőn. Nem túlzás azt állítani, hogy azzal a mérkőzéssel új fejezet kezdődött a magyar futball modernkori történetében.