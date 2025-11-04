ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd
NANTERRE, FRANCE - AUGUST 03: American swimming coach Bob Bowman reacts during the Swimming medal ceremony after the Womens 800m Freestyle Final on day eight of the Olympic Games Paris 2024 at Paris La Defense Arena on August 03, 2024 in Nanterre, France. (Photo by Xavier Laine/Getty Images)
Nyitókép: Xavier Laine/Getty Images

Budapestre jön Bob Bowman, Kós Hubert és számos úszósztár edzője – közeledik a Sport Forum Hungary

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

November 19-én és 20-án a Groupama Arénában rendezik a közép-európai régió legnagyobb sportkonferenciáját, melynek keretében sport állásbörzét és szülői fórumot is tartanak.

November 19-én és 20-án több mint száz előadó vesz részt a közép-európai térség vezető sportkonferenciáján, a Sport Forum Hungaryn. Az esemény kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a régió sportszakmai és üzleti életének kulcsszereplői egy interaktív szakmai platformon találkozzanak a Groupama Arénában. Dudás Hunor főszervező az InfoRádióban elmondta: idén nemzetközi dimenzióba lépnek, és minden korábbi rendezvényüknél több látogatóra számítanak. A meghívott előadók 30 százaléka külföldi, akik között ott lesz az olimpiai bajnok úszó, Kós Hubert edzője, Bob Bowman, valamint a tekvondós Márton-ikrekkel dolgozó Suvi Mikkonen is.

A főszervező kiemelte: a sportállamtitkársággal, valamint a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézettel karöltve egy olyan szegmenst szeretnének megszólítani, amelynek a korábbi konferenciáikon kevesebb tartalmat tudtak átadni. A rendezvény keretében a Groupama Arénában megrendezik Magyarország első sport állásbörzéjét, ahol a látogatók megismerhetik az aktuális karrierlehetőségeket, trendeket. Dudás Hunor tapasztalatból tudja, hogy a sport világában sokan nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni, munkát találni, ezért az ilyen helyzetben lévőknek szeretnének mankókat nyújtani a továbblépéshez. Nemcsak álláslehetőségek kerülnek a középpontba, hanem a továbbtanulás terén is igyekeznek alternatívákat felmutatni az érdeklődőknek.

A Sport Forum Hungary szervezői szülői fórummal is készülnek, ahol a szülők megtudhatják, hogyan és miben segíthetik gyermeküket, hogy megfelelően kibontakoztassa a tehetségét.

Sikeres sportolók, bajnokok szülei és szakemberek osztják meg tapasztalataikat a látogatókkal, sőt hatékony stratégiákat is bemutatnak a győztes mentalitás eléréséhez és fenntartásához,

valamint gyakorlati tanácsokat adnak az egészséges életmód érdekében. Dudás Hunor szerint támogató szülői környezet nélkül nem tud előrébb jutni egy gyerek a sportkarrierjében, nagy szüksége van a támaszra otthon is. Mint fogalmazott, nemcsak az akadémistáknak kell ilyen lehetőségeket biztosítani, hanem azoknak is, akik nemrég kezdtek el sportolni egy egyesületben, vagy a beiratkozás küszöbén állnak.

A főszervező felidézte, hogy a tavalyi konferencián 1200 vendégük volt, idén pedig azt szeretnék, hogy még többen legyenek. Mint mondta, érdemes figyelni a Sport Forum Hungary honlapját, ahol folyamatosan bővítik az előadók listáját, mint ahogy meg lehet tudni azt is, milyen programokkal készülnek a szervezők. Kifejlesztettek egy applikációt is, amit letöltve megtudhatják az érdeklődők, hogy a különböző szekciókban kikkel és milyen témákkal lehet találkozni.

November 19-én és 20-án foglalt lesz a Puskás Aréna, ezért az előző évekkel ellentétben most nem ott lesz a konferencia, de Dudás Hunor szerint a Groupama Aréna is kiváló helyszín, ráadásul a Football Forum Hungary nevű konferenciájukat rendre ott tartják, és mindig nagyon jó volt a hangulat.

Az első Sport Forum Hungaryt 2022-ben tartották, és a főszervező felidézte, hogy akkor az volt a fő szempont, hogy hozzanak létre a sportiparban egy olyan rendezvényt, amely méltó találkozási pont tud lenni a sport szereplői, a sportban dolgozók és sportért dolgozók között az edukáció, a tapasztalatcsere és a kapcsolatépítés érdekében. Dudás Hunor szerint azóta nagy utat jártak be, sokat fejlődött a konferencia, és mindig igyekeznek alkalmazkodni a piac változásaihoz, illetve kielégíteni a látogatók igényeit. Egyre több a program és az előadás, így elképzelhető, hogy a jövőben növelni kell majd a napok számát, de a szervezők állnak az újabb kihívások elé.

Budapestre jön Bob Bowman, Kós Hubert és számos úszósztár edzője – közeledik a Sport Forum Hungary

