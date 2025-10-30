Olasz bajnoksággal és Mol Magyar Kupával kedveskedik a csütörtök – sport a tévében

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő megtartotta a Kormányinfót. Decembertől 14 termékkel bővül az árréstop, és meghosszabbítják február 28-ig. Januártól 15 százalékos béremelés jön a szociális és a kulturális szférában, a nevelőszülői hálózat támogatásait megduplázzák, ezen belül illetményemelés is lesz.