2025. október 30. csütörtök Alfonz
Soccer player putting sports ball on field grass close up
Nyitókép: vm/Getty Images

Olasz bajnoksággal és Mol Magyar Kupával kedveskedik a csütörtök – sport a tévében

Infostart

A labdarúgás mellett a jégkorong, a lovas sportok és a röplabda rajongói is biztosan találnak maguknak néznivalót.

Az október 30-i, csütörtöki élő közvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

20.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 4. forduló, Debreceni VSC-Budapest Honvéd

22.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, a nyolcaddöntő sorsolása

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Jégkorong, svéd bajnokság, alapszakasz, Frölunda-Växjö

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Rijád

Arena 4

20.00: Röplabda, férfi Bajnokok Ligája, selejtező, Guaguas Las Palmas-MÁV Előre Foxconn

Match 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Sassuolo

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Lazio

2025. október 29. 21:09
Több eltiltást is kiosztott az MLSZ fegyelmi bizottsága
2025. október 29. 19:17
Gyulay Zsolt: 17-19 kvótával számolunk a milánói olimpián
