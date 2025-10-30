Olasz bajnoksággal és Mol Magyar Kupával kedveskedik a csütörtök – sport a tévében

Az október 30-i, csütörtöki élő közvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
20.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 4. forduló, Debreceni VSC-Budapest Honvéd
22.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, a nyolcaddöntő sorsolása
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Jégkorong, svéd bajnokság, alapszakasz, Frölunda-Växjö
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Rijád
Arena 4
20.00: Röplabda, férfi Bajnokok Ligája, selejtező, Guaguas Las Palmas-MÁV Előre Foxconn
Match 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Sassuolo
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Lazio