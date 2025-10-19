ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott West Ham United-Liverpool mérkőzés előtt a londoni London Stadionban 2024. december 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vince Mignott

A Manchester United után tovább mélyült a Liverpool válsága

Infostart

Sorozatban a negyedik tétmérkőzését és a harmadik bajnoki mérkőzését is elveszítette a Liverpool, ezzel pedig lépéshátrányba került a legnagyobb riválisaival szemben. Az Anfield Roadon 2–1-re győzött a Manchester United. Mind a két magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a mérkőzést.

A 2. percben vezetést szerzett már a vendégcsapat, miután Bryan Mbeumo ütközött Alexis Mac Allisterrel, az argentin megsérült, a földön maradt, ő ellenben felpattanva továbbfutott az akcióval. Amad Diallótól visszakapta a labdát és a hálóba lőtt.

1995 óta először fordult elő, hogy e két csapat rangadóján már az első két percben gól született.

Az első félidőben a manchesteriek sokkal veszélyesebbek voltak kapura, a Liverpool egy-egy erőtlen lövéssel próbálkozott. Nem segített, hogy Arne Slot ezúttal, Alexander Isak és Kerkez Milos kivételével a régiekre épített, a svéd középcsatár továbbra sincs formában.

A fordulás után a Liverpool veszélyesebben játszott, elsősorban Cody Gakpo előtt adódtak lehetőségek, az egyik lövésénél csak a kapufa „segített” a vendégeken. A 78. percben a csereként beálló Federico Chiesa labdáját Gakpo a kapuba lőtte, 1–1.

Ám hiába igyekezett a hátralévő percekben a győzelemért támadni a bajnokcsapat, a 84. percben a liverpooli védők helyezkedési hibája után Harry Maguire a hálóba fejelte a labdát, 1–2.

Két perccel később hasonló helyzet adódott a csereként beállt Jeremie Frimpong kitűnő beadása után Gakpo előtt, de a holland balszélső hat méterről, teljesen tisztán, a jobb sarok mellé fejelt. Fogta is a fejét utána…

A Liverpool a harmadik veresége után négypontos hátrányban van az Arsenallal szemben, s már egy ponttal a Manchester City is megelőzi. A MU előrelépett a kilencedik helyre.

Kezdőlap    Sport    A Manchester United után tovább mélyült a Liverpool válsága

premier league

manchester united

liverpool

arne slot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij kész csatlakozni a budapesti békecsúcshoz

Zelenszkij kész csatlakozni a budapesti békecsúcshoz

Volodimir Zelenszkij jelezte: kész csatlakozni a Budapesten tervezett Trump–Putyin csúcstalálkozóhoz, és keményebb fellépést kért Moszkvával szemben Washingtonból - számolt be a NBC News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok a változó a magyar tőzsdén: a Mol Kurdisztánban operál, a Waberer&#039;s fontos döntést hozott

Sok a változó a magyar tőzsdén: a Mol Kurdisztánban operál, a Waberer&#039;s fontos döntést hozott

Legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Global fix ügyletekkel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it will return to ceasefire hours after carrying out strikes on Gaza

Israel says it will return to ceasefire hours after carrying out strikes on Gaza

The Israeli military says it has "begun renewed enforcement" of the ceasefire deal, after Israel and Hamas accused each other of breaches.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 20:30
Kiállították a Fradi kapusát, Varga Barnabás védett
2025. október 19. 14:35
Férjhez ment a magyar kerékpáros csillag
×
×
×
×