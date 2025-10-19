A 2. percben vezetést szerzett már a vendégcsapat, miután Bryan Mbeumo ütközött Alexis Mac Allisterrel, az argentin megsérült, a földön maradt, ő ellenben felpattanva továbbfutott az akcióval. Amad Diallótól visszakapta a labdát és a hálóba lőtt.

1995 óta először fordult elő, hogy e két csapat rangadóján már az első két percben gól született.

Az első félidőben a manchesteriek sokkal veszélyesebbek voltak kapura, a Liverpool egy-egy erőtlen lövéssel próbálkozott. Nem segített, hogy Arne Slot ezúttal, Alexander Isak és Kerkez Milos kivételével a régiekre épített, a svéd középcsatár továbbra sincs formában.

A fordulás után a Liverpool veszélyesebben játszott, elsősorban Cody Gakpo előtt adódtak lehetőségek, az egyik lövésénél csak a kapufa „segített” a vendégeken. A 78. percben a csereként beálló Federico Chiesa labdáját Gakpo a kapuba lőtte, 1–1.

Ám hiába igyekezett a hátralévő percekben a győzelemért támadni a bajnokcsapat, a 84. percben a liverpooli védők helyezkedési hibája után Harry Maguire a hálóba fejelte a labdát, 1–2.

Két perccel később hasonló helyzet adódott a csereként beállt Jeremie Frimpong kitűnő beadása után Gakpo előtt, de a holland balszélső hat méterről, teljesen tisztán, a jobb sarok mellé fejelt. Fogta is a fejét utána…

A Liverpool a harmadik veresége után négypontos hátrányban van az Arsenallal szemben, s már egy ponttal a Manchester City is megelőzi. A MU előrelépett a kilencedik helyre.