2025. október 11. szombat Brigitta
Nyitókép: Facbook/Klein Dávid

Minden esély elúszott - rossz hír érkezett a a Himalájában mászó magyaroktól

Infostart / MTI

A rossz időjárási viszonyok miatt meghiúsult Klein Dávid és Nagy Márton idei csúcstámadása a Dhaulagirin - tudatta az Eseményhorizont Magyar Dhaulagiri Expedíciója.

Klein Dávid és Nagy Márton oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül akarta elérni a Himalájában fekvő Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát. A hegyen uralkodó rossz időjárás miatt azonban minden esély elúszott a további hegymászó tevékenységre az idei őszi szezonban, a két magyar hegymászó a következő napokban megkezdi a hegyről a levonulást - közölték.

A tájékoztató szerint Nagy Márton és mászótársa, Klein Dávid pénteken csatlakozott egy kislétszámú csapathoz, hogy együtt csúcsmászást hajtsanak végre. A mély hó hátráltatta az előrehaladást és az élcsapat végül feladta az 5690 méteren elhelyezkedő egyes tábor elérést és 5300 méteren kényszertábort alakítottak ki. A magyar alpinisták felszerelése az egyes táborban volt, így ők kénytelenek voltak még aznap este visszavonulni az alaptáborba - írták.

Szombaton a két magyar alpinista a másnapi felmenetre készült és nyomon követte a hegyen rekedt csapat rendkívül lassú mozgását. Majd délután két órakor rádión érkezett a hír, hogy az egyes tábor környékén

egy lavina megsemmisítette az élcsapat felszerelésének jelentős részét,

de a hegyen mozgó összes mászó biztonságban van és megkezdte a leereszkedést - áll a közleményben.

A csúcs

A Föld hetedik legmagasabb pontja, a Dhaulagiri első magyar megmászását 2006-ban egy hatfős magyar csapat hajtotta végre. A csúcsra végül csak Erőss Zsolt jutott fel 2006. május 27-én. 2021-ben Varga Csaba erdélyi hegymászó is elérte a csúcsot.

