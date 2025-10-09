ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
Handball Player warming up while holding a handball
Nyitókép: imagean/Getty Images

Kosarasok és kézisek a csütörtöki rivaldafényben – sport a tévében

Infostart

A labdarúgás szerelmesei is biztosan találnak maguknak csütörtökön néznivalót, hiszen folynak tovább a világbajnokság selejtezői.

A csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

17.45: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, Diósgyőr-Fenerbahce

Sport 1

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Veszprém-Kielce

20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Barcelona-Szeged

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester

Eurosport 1

8.00 és 13.30: Sznúker, Xi'an Grand Prix

Eurosport 2

14.50: Kerékpár, Gran Piemonte, férfiak

Spíler 1

20.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Anglia-Wales

Spíler 2

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Litvánia-Finnország

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Csehország-Horvátország

Arena 4

9.00 és 12.30: Tenisz, ATP-torna, Sanghaj

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Málta-Hollandia

Match 4

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ausztria-San Marino

labdarúgás

bajnokok ligája

kézilabda

kosárlabda

euroliga

selejtező

világbajnokság

sport a tévében

Azonnal kap 17 milliárd forintot a gyermekvédelem, Gulyás Gergely Varga Judittal találkozik – Kormányinfó percről percre

Friss számok vannak az Otthon Start programról, közlés érkezett a vállalkozásoknak, a minimálbérből élőknek és az szja-mentességben érintetteknek is. Gulyás Gergely tájékoztatott az európai politika állásáról, a gyermekvédelem extra támogatásáról és a rendőrök lakhatási programjáról. A nemzeti konzultációról is vannak adatok, ahogy az október 23-ai eseményekről is. Rengeteg kérdés érte a nyilvánosságban forgó gyermekvédelmi ügyeket. Tartson velünk!
Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett egy egyezségről

Donald Trump amerikai elnök szerdán este a Truth Social platformon bejelentette, hogy Izrael és a Hamász „aláírták” a béketerv első szakaszát, amely „nagyon hamar” lehetővé teszi az összes túsz szabadon engedését.
 

Szijjártó Péter: kiszabadulhat a magyar túsz is

Donald Trump vasárnap Jeruzsálembe utazhat

Teljesen felszámolná az Antifát a Trump-kormányzat

Csicsmann László: az iszlám NATO megalakulása fenyeget

Hirtelen felszúrt a forint

A forintot ma reggel a dollárral szemben 337–338, míg az euróval szemben 391–392 forint között jegyzik. A nemzetközi piacokat közben kedvezőtlen német külkereskedelmi adatok befolyásolják, miután az export augusztusban 0,5%-kal esett vissza az előző hónaphoz képest, elmaradva az elemzői várakozásoktól. Az Egyesült Államokban eközben újabb politikai bizonytalanság borzolja a kedélyeket: a republikánusok által beterjesztett törvényjavaslat, amely az állami finanszírozás fenntartását és a kormány leállásának elkerülését szolgálta volna, nem kapta meg a szenátus jóváhagyását. A befektetők mindeközben Jerome Powell, a Fed elnökének mai beszédétől várnak iránymutatást a monetáris kilátásokról.

Ez most a sláger a magyarok körében: nagyon jól járhat, aki épp ilyen autót adna el

Valamivel csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény előző évhez képest.

Trump says Israel and Hamas have agreed to first phase of Gaza peace deal, paving way for ceasefire

Israel agrees to withdraw troops "to an agreed upon line" and all hostages "will probably be released on Monday", the US president says.

