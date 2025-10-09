Kosarasok és kézisek a csütörtöki rivaldafényben – sport a tévében

A forintot ma reggel a dollárral szemben 337–338, míg az euróval szemben 391–392 forint között jegyzik. A nemzetközi piacokat közben kedvezőtlen német külkereskedelmi adatok befolyásolják, miután az export augusztusban 0,5%-kal esett vissza az előző hónaphoz képest, elmaradva az elemzői várakozásoktól. Az Egyesült Államokban eközben újabb politikai bizonytalanság borzolja a kedélyeket: a republikánusok által beterjesztett törvényjavaslat, amely az állami finanszírozás fenntartását és a kormány leállásának elkerülését szolgálta volna, nem kapta meg a szenátus jóváhagyását. A befektetők mindeközben Jerome Powell, a Fed elnökének mai beszédétől várnak iránymutatást a monetáris kilátásokról.