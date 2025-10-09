Kosarasok és kézisek a csütörtöki rivaldafényben – sport a tévében

A csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
17.45: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, Diósgyőr-Fenerbahce
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Veszprém-Kielce
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Barcelona-Szeged
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester
Eurosport 1
8.00 és 13.30: Sznúker, Xi'an Grand Prix
Eurosport 2
14.50: Kerékpár, Gran Piemonte, férfiak
Spíler 1
20.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Anglia-Wales
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Litvánia-Finnország
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Csehország-Horvátország
Arena 4
9.00 és 12.30: Tenisz, ATP-torna, Sanghaj
20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Málta-Hollandia
Match 4
20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ausztria-San Marino