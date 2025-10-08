Budapestre költözik az úszók világszövetsége - Szakértő: Magyarország elitklubba kerül

Sportdiplomáciailag nagyon fontos lépés történt a World Aquatics, vagyis a vizes sportokat tömörítő világszövetség budapesti alapkőletételével Szabados Gábor szerint. Az InfoRádiónak nyilatkozó sportközgazdász úgy véli, általában az ilyen kaliberű szervezeteknek általában a Nyugaton, például Svájcban vannak a székhelyei, esetleg Amerikában, vagyis ez valóban "nagy szó".

"Mindig elmondjuk akár a sportesemény-rendezéssel kapcsolatban is:

Magyarország olyan körökbe kerül be egy-egy nagy rendezéssel, legyen ez a Forma–1-es nagydíj, úszó- vagy atlétikai világbajnokság, ahová egyébként nem tartozna gazdasági ereje, a világban való ismertsége révén.

Mégis azáltal, hogy egy ilyen nagy sportszövetség székhelye itt van, mondhatjuk, hogy fontos országok közé kerülünk be. Ez pedig Magyarországnak a sport területén belül nagyon komoly említést, elérést, tehát médiaelérést, ismertségnövekedést tud hozni" - húzta alá Szabados Gábor.

A megállapodásnak része az is, hogy a szövetség központi irodájában dolgozó alkalmazottak jelentős része magyar lesz, vagyis "külföldi munkaadó érkezett Magyarországra", aminek már önmagában is van látható gazdasági haszna, de nemcsak annak, hogy az irodában dolgozik néhány tucat magyar, hanem például a sportmenedzser-, -szakemberképzésben is segítség a résztvevők számára, akár szakmai gyakorlat teljesítésére, így hatványozottan növekszik Magyarország bekapcsolódása a nemzetközi sportvérkeringésbe.

Külön rámutatott: ezúttal nem is csupán székház létesül, hanem sportközpont is, uszoda és hozzá tartozó kiszolgáló infrastruktúra, edzőközpont, vagyis egy valóságos potenciális versenyhelyszín is létesül, amit akár használni tudnak más országok sportolói, válogatottjai, ami ugyancsak bevétel.

A már most Budapesten működő cselgáncs- és kajak-kenu szövetséggel kapcsolatban is hangsúlyozta, az "első fecskék" megvoltak, a folyamat pedig mostanra beindult; a nemzetközi "érintkezésben" magyar előny keletkezik, hisz a létesítmények és a világszövetség egymás közelében vannak.

Ha pedig több sportági világszövetség is Magyarországon székel a jövőben, Budapest "központtá válik", más sportágak is akarhatnak majd idetelepülni, és az sem mellékes, hogy az úszószövetség - vagyis a vizes sportok szövetsége - az egyik legnagyobb a világon, mivel ez jó "referencia" Budapest számára, még ha nem is lesz Budapest "a sport Svájca".