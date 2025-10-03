Már csak kettőt kell aludni a Szingapúri Nagydíjig – sport a tévében

Szezonhajrá Szakíró a Ferrari pilótáiról: Hamilton gyászol, Leclerc leléphet

Egyre csökken a Ferrari sansza arra, hogy futamgyőzelmet szerezzen a Forma–1 2025-ös idényében, de a hét végi Szingapúri Nagydíj akár kínálhat esélyt erre – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A Motorsport Online főszerkesztője arról is beszélt, hogy Lewis Hamilton valószínűleg rosszabb lelkiállapotban kezdi meg a következő versenyhétvégét, mint csapattársa, Charles Leclerc.