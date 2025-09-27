ARÉNA
2025. szeptember 27. szombat
Az Atlético öt gólt szerezve verte meg a Real Madridot a derbin

Az Atlético Madrid 5–2-re nyert a Real Madrid ellen a La Liga hétvégi rangadóján. Xabi Alonso csapata először veszített pontokat az idényben.

Hiába szerepel (vagy szerepelt?) az Atlético a vártánál gyengébben, lehetett arra számítani, hogy a derbire nagyon összeszedi magát.

Diego Simeone csapata Robin Le Normand góljával került előnybe a 14. percben, de a vendégeknek erre még akadt válasza, előbb Arda Güler előkészítése utrán Kylian Mbappé, majd Vinícius pazar megmozdulása után a török játékos szerzett gólt, 1–2.

Az Atlético azonban még az első félidőben kiegyenlített, Lenglet gólját még elvette a VAR, de Sörloth fejese meghozta a 2–2-t.

A fordulás után a világbajnok Julián Álvarez került főszerepbe, előbb értékesített egy tizenegyest, majd a balösszekötő helyéről látványos gólt rúgott szabadrúgásból. Mindössze a második Atlético-játékos lett a XXI. században, aki egy bajnoki mérkőzésen tizenegyesből és szabadrúgásból is lőtt gólt. A végeredményt a 93. percben Antoine Griezmann állította be.

Az 5–2-es győzelemmel az Atlético hátránya hat pontra fogyott a Real Madriddal szemben. Ha a Barcelona megnyeri a vasárnapi bajnokiját a Real Sociedad ellen, kétpontos előnnyel átveszi a vezetést.

A Real Madrid immár hat mérkőzés óta nyeretlen az Atlético ellen.

