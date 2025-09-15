Fegyelmi eljárás indult a botrányos meccs miatt

Az MKSZ hétfői bejelentésében jelezte: kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát.

Az esetet az MKSZ etikai- és fegyelmi bizottsága a versenybírói jelentés alapján, fegyelmi eljárás keretében vizsgálja.

A Bajnokok Ligájában és a hazai élvonalban egyaránt címvédő győri klub közleménye szerint játékosait "a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték".

Az ETO egyben jelezte: határozottan elítél minden effajta megnyilvánulást, és arra kért a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait.

"Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével" - állt a Motherson Mosonmagyaróvári KC reakciójában, amelyben arra kérte szurkolóit, hogy a klub eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben.

A meccsen 37-27-es győri siker született.