Felavatták: olasz nő készített szobrot a német Császárról

Az Allianz Aréna közelében álló alkotás sportszerelésben ábrázolja a „Császárt”, amint jobb lábát a labdán tartja.

Herbert Hainer, a bajor klub elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: ez a szobor az FC Bayern DNS-ének egy darabja, bronzba öntve.

„Az élet múlandó, a futball is múlandó, de a legendák maradnak” – mondta.

Az emlékmű a stadionhoz vezető sétányon áll, nem messze a 2021-ben elhunyt Gerd Müller szobrától. A két klasszis korábban együtt játszott a Bayernben és a válogatottban is.

Beckenbauer csütörtökön lett volna 80 éves.

Az avatóról és a szoborról készült képeket az FC Bayern honlapján nézheti meg.

A szobrot egyébként egy olasz művész, Matilde Romagnoli készítette.