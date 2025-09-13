ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat Kornél
Uli Hoeness, a Bayern München labdarúgóklub korábbi elnöke beszél Franz Beckenbauer világbajnok német labdarúgó és edző búcsúztatásán a müncheni Allianz Arénában 2024. január 19-én. Beckenbauer, a világ labdarúgásának meghatározó alakja január 7-én, 78 éves korában elhunyt.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Felavatták: olasz nő készített szobrot a német Császárról

Infostart / MTI

Húsz hónappal a halála után pénteken felavatták Franz Beckenbauer szobrát a Bayern München labdarúgócsapatának otthona előtt.

Az Allianz Aréna közelében álló alkotás sportszerelésben ábrázolja a „Császárt”, amint jobb lábát a labdán tartja.

Herbert Hainer, a bajor klub elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: ez a szobor az FC Bayern DNS-ének egy darabja, bronzba öntve.

„Az élet múlandó, a futball is múlandó, de a legendák maradnak” – mondta.

Az emlékmű a stadionhoz vezető sétányon áll, nem messze a 2021-ben elhunyt Gerd Müller szobrától. A két klasszis korábban együtt játszott a Bayernben és a válogatottban is.

Beckenbauer csütörtökön lett volna 80 éves.

Az avatóról és a szoborról készült képeket az FC Bayern honlapján nézheti meg.

A szobrot egyébként egy olasz művész, Matilde Romagnoli készítette.

