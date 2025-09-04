Labdarúgó NB I: keleti riválisától igazolt középpályást a Diósgyőr

A megállapodást követően Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója jelezte, a klub befejezte a nyári időszakra tervezett keretátalakítást, és már nem igazol több játékost.

"Aboubakar Keita nagyszerű képességű védekező középpályás, a technikai tudása mellett remek fizikai tulajdonságokkal is rendelkezik, felesleges bemutatni" - részletezte a szakvezető a klub honlapjának adott interjúban. - "Érkezésével tovább erősítettük az amúgy is erős középpályánkat."

A klubvezetés a 24 éves védekező középpályás megszerzése előtt néhány órával átigazolta a 33 esztendős támadó középpályás Yohan Croizet-Kollárt is.

Keita tavaly február óta futballozik az NB I-ben, az Újpest és a Nyíregyháza játékosaként 45 bajnokin lépett pályára, szerzett egy gólt is. Diósgyőri klubváltása előtt szombaton nem utazott el a Nyíregyháza idegenbeli, ETO FC Győr elleni (0-1) mérkőzésére, mert szerette volna felbontani a szerződését, a Spartacus viszont ragaszkodott ahhoz, hogy csak akkor távozhat, ha fizetnek érte, végül a DVTK eleget tett a feltételnek.