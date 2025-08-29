ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.07
usd:
340.15
bux:
103115.42
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
José Mourinho, a Tottenham Hotspurs vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Bournemouth-Tottenham Hotspur mérkőzésen Bournemouthban 2020. július 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Neil Hall

Menesztették José Mourinhót

Infostart / MTI

Be kellett volna jutni a BL-be, de a Fenerbahce a Ferencváros sorsára jutott.

A Fenerbahce menesztette Jose Mourinho vezetőedzőt, miután a török csapat nem jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszába.

Az isztambuliak a kvalifikáció utolsó fordulójában, a múlt héten gól nélküli döntetlent játszottak otthon a Benficával, a szerdai visszavágón pedig 1-0-ra kikaptak Lisszabonban, így a portugálok jutottak tovább.

A Fener pénteken közölte, hogy szerződést bontott a 62 éves portugál sztártrénerrel, aki tavaly júniusban érkezett az AS Romától. A Portót és az Internazionalét is Bajnokok Ligája-diadalra vezető Mourinhótól azt várták a szurkolók, hogy a segítségével sikerül megtörni a városi rivális Galatasaray 2023 óta tartó egyeduralmát, de a Fenerbahce végül 11 pontos hátránnyal csak második lett az előző bajnokságban.

Kezdőlap    Sport    Menesztették José Mourinhót

labdarúgás

edző

török

fenerbahce

josé mourinho

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Költségvetési földcsuszamláshoz vezetett a NATO történetében az ukrajnai orosz háború és nem utolsó sorban Donald Trump hivatalba lépése: a tagállamok túlnyomó többségében felgyorsultak a védelmi kiadások növelését célzó erőfeszítések.
 

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiakadtak a boltok és a kiskereskedők a kormány új tervére

Kiakadtak a boltok és a kiskereskedők a kormány új tervére

A kormány új rendelete ellehetetleníti, hogy nagyobb élelmiszerboltok és drogériák új bérlővel vagy tulajdonossal működjenek tovább, ami főként a kistelepülések lakosságát sújtja – írja közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet úgy látja, a szabályozás mesterséges versenyhátrányt okoz, és végső soron a vásárlókat bünteti azzal, hogy korlátozza a jó árakhoz és akciókhoz való hozzáférést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kaotikus hét várhat a lakásvásárlókra: bezárnak a földhivatalok, miközben indul az Otthon Start

Kaotikus hét várhat a lakásvásárlókra: bezárnak a földhivatalok, miközben indul az Otthon Start

Szeptember 1-től indul az Otthon Start program, de a fővárosi földhivatalok egy hétig zárva tartanak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ex-Thai PM accepts court verdict after being removed from office over leaked phone call

Ex-Thai PM accepts court verdict after being removed from office over leaked phone call

Paetongtarn Shinawatra’s dismissal is a major blow for Thailand’s most influential and polarising political dynasty.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 11:33
Ma 13 óra után kap ellenfeleket a Ferencváros – íme, a kínálat
2025. augusztus 29. 09:22
F1-es szakíró: eljöhet az a pont, amikor csapatutasítás lesz a Piastri–Norris versenyfutásban
×
×
×
×