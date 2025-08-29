Menesztették José Mourinhót

A Fenerbahce menesztette Jose Mourinho vezetőedzőt, miután a török csapat nem jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszába.

Az isztambuliak a kvalifikáció utolsó fordulójában, a múlt héten gól nélküli döntetlent játszottak otthon a Benficával, a szerdai visszavágón pedig 1-0-ra kikaptak Lisszabonban, így a portugálok jutottak tovább.

A Fener pénteken közölte, hogy szerződést bontott a 62 éves portugál sztártrénerrel, aki tavaly júniusban érkezett az AS Romától. A Portót és az Internazionalét is Bajnokok Ligája-diadalra vezető Mourinhótól azt várták a szurkolók, hogy a segítségével sikerül megtörni a városi rivális Galatasaray 2023 óta tartó egyeduralmát, de a Fenerbahce végül 11 pontos hátránnyal csak második lett az előző bajnokságban.