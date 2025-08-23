Hátvédet csinálhatnak ma Szoboszlai Dominikből, na de miért?

A Liverpoolnál a védelem továbbra is komoly problémákkal küzd, mivel a közelmúltban leigazolt holland védő, Jeremie Frimpong combhajlító-sérülést szenvedett a szezonnyitó mérkőzésen, és a válogatott szünetig biztosan harcképtelen lesz. A csapat másik jobbhátvédje, Conor Bradley is sérüléssel bajlódik, így Arne Slot kényszerhelyzetbe került.

A Liverpool edzője a sajtótájékoztatón maga is megerősítette a hiányt, és elmondta, hogy a poszt betöltésére több opció is a rendelkezésére áll, köztük Szoboszlai Dominik is.

A magyar középpályás gyorsasága, rendkívüli futómennyisége és támadásépítő képességei miatt ideális választás lehet a védekező szerepkörre, különösen az úgynevezett „fordított szélső hátvéd” pozícióban.

A szakértői elemzések szerint Szoboszlai bevetése a védelemben taktikai húzás, de egyben komoly kockázat is, hiszen a magyar játékos nem rendelkezik a klasszikus védő reflexeivel és rutinjával.

Az nb1.hu azonban még júliusban azt vette észre, hogy a Stoke City ellen zárt kapuk mögött játszott felkészülési mérkőzésen Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, és nem megszokott módon, jobbhátvédként szerepelt, ahogyan azt az Angliában élő magyar újságíró, Bocsák Bence is kiemelte. Szoboszlai egyébként nemcsak a szokatlan poszton, de gólpasszal is jeleskedett. A hírforrások szerint ez nem az első alkalom, hogy a magyar csapatkapitány a védelemben kap feladatot, hiszen már az RB Leipzig színeiben is volt erre példa, amire korábbi csapattársa, Benjamin Henrichs viccesen Dani Alveshez hasonlította őt.

Ma azonban a végső döntés csak a mérkőzés előtt derül ki, de a hírek szerint Frimpong sérülése miatt Szoboszlai valóban megkaphatja a lehetőséget az új poszton a mai, Newcastle elleni összecsapáson - olvasható a blikk.hu-n.

A mérkőzés 21 órakor kezdőik, a Liverpool számára idegenben.