2025. augusztus 23. szombat
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkőzés végén Liverpoolban 2025. április 27-én. A Liverpool 5-1-re győzött, és ezzel biztosította magának a bajnoki cím megszerzését a torna vége előtt négy fordulóval.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Hátvédet csinálhatnak ma Szoboszlai Dominikből, na de miért?

Infostart

A magyar sajtóban megjelent értesülések szerint súlyos sérülés sújtotta a Liverpool keretét, aminek következtében Szoboszlai Dominik a védelemben kaphat szerepet a Newcastle elleni mérkőzésen. A holland Jeremie Frimpong kiesése komoly fejtörést okoz Arne Slot vezetőedzőnek a jobbhátvéd poszton.

A Liverpoolnál a védelem továbbra is komoly problémákkal küzd, mivel a közelmúltban leigazolt holland védő, Jeremie Frimpong combhajlító-sérülést szenvedett a szezonnyitó mérkőzésen, és a válogatott szünetig biztosan harcképtelen lesz. A csapat másik jobbhátvédje, Conor Bradley is sérüléssel bajlódik, így Arne Slot kényszerhelyzetbe került.

A Liverpool edzője a sajtótájékoztatón maga is megerősítette a hiányt, és elmondta, hogy a poszt betöltésére több opció is a rendelkezésére áll, köztük Szoboszlai Dominik is.

A magyar középpályás gyorsasága, rendkívüli futómennyisége és támadásépítő képességei miatt ideális választás lehet a védekező szerepkörre, különösen az úgynevezett „fordított szélső hátvéd” pozícióban.

A szakértői elemzések szerint Szoboszlai bevetése a védelemben taktikai húzás, de egyben komoly kockázat is, hiszen a magyar játékos nem rendelkezik a klasszikus védő reflexeivel és rutinjával.

Az nb1.hu azonban még júliusban azt vette észre, hogy a Stoke City ellen zárt kapuk mögött játszott felkészülési mérkőzésen Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, és nem megszokott módon, jobbhátvédként szerepelt, ahogyan azt az Angliában élő magyar újságíró, Bocsák Bence is kiemelte. Szoboszlai egyébként nemcsak a szokatlan poszton, de gólpasszal is jeleskedett. A hírforrások szerint ez nem az első alkalom, hogy a magyar csapatkapitány a védelemben kap feladatot, hiszen már az RB Leipzig színeiben is volt erre példa, amire korábbi csapattársa, Benjamin Henrichs viccesen Dani Alveshez hasonlította őt.

Ma azonban a végső döntés csak a mérkőzés előtt derül ki, de a hírek szerint Frimpong sérülése miatt Szoboszlai valóban megkaphatja a lehetőséget az új poszton a mai, Newcastle elleni összecsapáson - olvasható a blikk.hu-n.

A mérkőzés 21 órakor kezdőik, a Liverpool számára idegenben.

Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Maxwell was interviewed after pressure on Trump to release information about whether prominent figures were involved in Jeffrey Epstein's crimes.

