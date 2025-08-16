ARÉNA
futás atlétika
Nyitókép: John Lamb/Getty Images

Országos csúccsal nyert a férfi 4x400 méteres váltó

Infostart

A lengyelek lettek az elsők, de kizárták őket.

A magyar férfiváltó országos csúcsot futott és ezzel megnyerte a chorzówi atlétikai Gyémánt Liga-versenyen a 4x400 méteres számot.

Az Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Csahóczi Csanád, Molnár Attila összeállítású staféta - a verseny honlapja szerint - 3:01.46 percese idővel ért célba, s ezzel több mint fél másodpercet javított az eddigi rekordon (3:02.09 perc). A betétszámban a házigazda lengyel váltó ért először célba, ám a csapatot végül kizárták.

A korábbi csúcsot a tavalyi római Európa-bajnokságon állította fel a magyar váltó, melyben akkor Enyingi, Wahl és Molnár mellett Steigerwald Ernő szerepelt.

A chorzósi GYL-viadalon pénteken Klekner Hanga 4,60 méteres országos csúcsbeállítással a második helyen végzett rúdugrásban, szombaton pedig a váltó mellett még a kalapácsvető Halász Bence szerepel.

Országos csúccsal nyert a férfi 4x400 méteres váltó

futás

gyémánt liga

váltó

