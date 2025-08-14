ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
soccer football kick off in the stadium
Nyitókép: Pixfly/Getty Images

A Puskás Akadémia a Ferencváros ellen próbál javítani a hétvégén

Infostart / MTI

A labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójának műsorából kiemelkedik a címvédő Ferencváros és az előző kiírásban ezüstérmes Puskás Akadémia szombat esti rangadója.

A fővárosiak kifejezetten feldobott állapotban várhatják a felcsútiak elleni találkozót, mivel kedden a Ludogorec felett aratott 3-0-s sikerükkel a Bajnokok Ligája selejtezőjében a főtábla küszöbére értek. Robbie Keane vezetőedző minden bizonnyal folytatja a játékosai rotálását, azaz sok csere várható a kezdőcsapatban, mivel tanítványai jövő kedden már megkezdik az azeri Qarabag elleni párharcot.

A zöld-fehérek kerete elég mély ahhoz, hogy ez viszonylag kis problémát okozzon. Kiváltképpen igaz ez annak fényében, hogy például Gruber Zsombor az előző két bajnokin egészen kiváló teljesítményt nyújtott, s minden bizonnyal ezúttal is kulcsszerep hárul majd rá, mivel a bolgár bajnok ellen mindössze negyedóra jutott neki, de ennyi idő is elég volt számára egy gólpasszhoz.

Amíg a Ferencváros két sikerrel és egy döntetlennel veretlen és vezeti a tabellát, addig a Puskás Akadémia múlt héten a kisvárdai vereségével elveszítette százszázalékos mérlegét. Hornyák Zsolt tanítványai várhatóan szeretnének javítani, ami az elmúlt két és fél év eredményei alapján nem is tűnik lehetetlen vállalkozásnak. Ugyanis a 2023 óta lejátszott hét bajnoki összecsapásból három-három győzelem és döntetlen mellett csupán egyszer maradtak alul.

A másik két nemzetközi kupaszereplő vasárnap lép pályára.

Közülük a Paks a Zalaegerszeget fogadja. A kupagyőztes zöld-fehérek a kettős terhelés ellenére szintén jól kezdték az új szezont, ugyanúgy hét ponttal állnak és veretlenek, mint az FTC.

Abból a szempontból nehéz mérkőzés vár rájuk, hogy három nappal az ukrán Zsitomir elleni visszavágót követően látják vendégül a zalaiakat, akik ráadásul sorozatban nyolc döntetlennél tartanak az élvonalban. A Győrnek az AIK Stockholm elleni párharcot követően plusz kihívást jelent, hogy nem otthon játszik az MTK-val, mivel gombás fertőzés támadta meg az ETO Park gyepszőnyegét, így a két klub felcserélte a pályaválasztói jogot.

A fővárosiak az előző két hazai találkozójukon jól futballoztak, a Ferencvárostól 1-1-es döntetlennel pontot raboltak, míg a Diósgyőrt könnyedén intézték el 5-0-ra. Ennek fényében nem lesz könnyű dolga a Rába-parti gárdának, amelyen jobban észrevehetők a kétfrontos küzdelem hátulütői, mert az NB I-ben három döntetlennel rajtolt.

Szintén vasárnap rendezik a Debrecen-Nyíregyháza keleti rangadót, melyen a hazaiak folytathatják veretlenségi sorozatukat, míg a vendégek első győzelmük megszerzéséért küzdenek majd a hajdúsági városban.

A mezőny egyetlen pont nélkül álló csapata, az újonc Kazincbarcika a szintén gyengén kezdő Diósgyőr vendége lesz.

Előbbi játékban nem okozott csalódást, többnyire felvette a küzdelmet az esélyesebb riválisaival, de ez eddig eredményekben nem nyilvánult meg, utóbbi esetében pedig a védelem stabilitásával akadnak problémák, mivel tíz gólt kapott, ami a legtöbb a bajnokságban. A forduló pénteken a másik újonc, a Kisvárda újpesti vendégszereplésével indul.

A Diósgyőri VTK-Kolorcity Kazincbarcika SC találkozót az M4 Sport+, a másik öt meccset pedig az M4 Sport közvetíti élőben.

Fizz Liga, 4. forduló:

péntek:

Újpest FC-Kisvárda Master Good 20.15

szombat:

Diósgyőri VTK-Kolorcity Kazincbarcika SC 18.15

Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 20.15

vasárnap:

Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC 15.30

MTK Budapest-ETO FC 17.45

Paksi FC-Zalaegerszegi TE FC 20.00

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 3 2 1 - 8- 2 7 pont

2. Paksi FC 3 2 1 - 10- 5 7

3. Debreceni VSC 3 2 1 - 6- 4 7

4. Puskás Akadémia FC 3 2 - 1 6- 5 6

5. MTK Budapest 3 1 1 1 6- 2 4

6. Újpest FC 3 1 1 1 5- 4 4

7. Kisvárda Master Good 3 1 1 1 4- 7 4

8. Zalaegerszegi TE FC 3 - 3 - 6- 6 3

9. ETO FC 3 - 3 - 5- 5 3

10. Nyíregyháza Spartacus FC 3 - 1 2 4- 8 1

11. Diósgyőri VTK 3 - 1 2 3-10 1

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 3 - - 3 2- 7 0

A Puskás Akadémia a Ferencváros ellen próbál javítani a hétvégén

labdarúgó nb i

ferencváros

puskás akadémia fc

