Elektromos autókat kapnak az üzbég futballisták a vb-re jutásért

A futballhistóriai tettet csütörtökön hajtotta végre az együttes azzal, hogy gól nélküli döntetlent játszott az Egyesült Arab Emírségek vendégeként az ázsiai selejtezősorozat harmadik szakaszának utolsó előtti fordulójában. A selejtezőben nyolcadik alkalommal induló, csoportjuk második helyén álló üzbégek előnye egy fordulóval a vége előtt négy pont a harmadik helyen tanyázó emírségiekkel szemben, így már biztos a részvételük az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban jövő június-júliusban sorra kerülő, 48 csapatos vb-n.

Uzbekistan have qualified for their first World Cup. Special day for the world no.57, who’ve also had success at youth level in recent years ? pic.twitter.com/oCXvXk8TEu

Az üzbég válogatottat valóságos népünnepély fogadta hazaérkezésekor. Köszöntésükre Abdulla Aripov miniszterelnök is megjelent a taskenti repülőtéren, amelynek a környékén is hosszú sorokban kígyóztak a zászlókat lengető, a futballistákat nemzeti hősként éltető szurkolók. Az ország elnöke, Savkat Mirzijojev az "Üzbegisztán büszkesége" címmel tüntette ki a vb-kijutást kiharcoló játékosokat, akik az államfői hivatal bejelentése szerint külön ünnepségen vehetik át a jutalmul megítélt BYD elektromos autókat.

