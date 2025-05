Izgalmas csatában jutott BL-döntőbe a Győr

Ahogy egy éve, ezúttal is az Esbjerggel találkozott a Győr a női kézilabda-csapata a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Az MVM Dome-ban az első gólt Kristina Jörgensen szerezte, ezzel vezetett a címvédő magyar együttes, de a dánok norvég sztárja, Henny Reistad gyorsan egyenlített. Az ETO 2-2 után el tudott lépni, jól védekezve több labdát is szerzett, a gyors akciókat pedig biztos kézzel lőtték be a zöld-fehérek. Kari Brattset is nagyon élt, második gólja után már 6-3 volt az állás.

Housheer akcióból és hetesből is betalált, de utána elég volt néhány hiba, és az Esbjerg feljött 7-6-ra. Fodor Csenge szélről a kapufát találta el kecsegtető helyzetből, ám szerencsére nem tudott egyenlíteni a dán csapat, labdaszerzés után Rju dobta a nyolcadik gólt. A győri cserék jól szálltak be, De Paula játszotta tisztára magát, és ismét három volt a különbség.

Kapust cseréltek a dánok, és Milling két védéssel kezdett. Brattset kapta a meccs első kiállítását, de emberhátrányban is határozott maradt a győri védekezés, nem tudott faragni a különbségen az Esbjerg: De Paula távolról lőtt kapufás gólt, majd Nielsen talált be, a büntetés lejárta után pedig Jörgensen mentett nagyot.

Reistad találatára Hovden válaszolt, így továbbra is kettő gól volt az ETO-előny. A dánok igyekeztek gyorsan befejezni az akciókat, Deila is jól szállt be, de

Toft bravúros védéssel akadályozta meg az egyenlítést.

Újabb győri emberhátrány következett, Rju videózás kapott két percet. A két perc szélsőgólokkal telt el, a vendégektől Solberg kétszer talált be, Fodor egyszer. A 25. percben Nze Minko kapufát lőtt, és Reistad egyenlített is (13-13). Sokáig nem örülhettek a dánok, Nze Minko nagy góljával ismét az ETO állt jobban.

Jörgensen kapott két percet, a hetest pedig belőtték a dánok, újra egyenlítve – időt is kért Per Johansson, a győriek edzője. Fodor Csenge harcolt ki büntetőt és kiállítást, Housheer be is lőtte a hetest. A másik oldalon Van der Helm kihagyta a büntetőt, Brattset és Nze Minko révén pedig el tudott lépni az ETO a félidő nagy rohanást hozó hajrájában (17-15).

Sakóval a kapuban kezdte a második félidőt a Győr, a francia kapus szép védéssel adta meg az alaphangot, majd rögtön emberelőnybe is került az ETO, és Housheer szép átlövéssel növelte a vezetést. Hosszan támadhatott az Esbjerg, de sikerült kivédekezni, Fodor pedig a szélről remek gólt szerzett –

először volt négy a különbség.

Az Esbjergben viszont megvolt a kvalitás és erő, és egy rosszabb periódust gyorsan kihasználtak Reistad vezetésével, és a 37. percre egyre csökkent az ETO előnye. Maradt a rohanás, Rju találatára pillanatok múlva Solberg válaszolt (20-19).

Nze Minko és Brattset vitte a hátán ebben az időszakban a Győrt, a francia irányító egy szóló végén emelte át a kapust estében, egyúttal kiállítást is kiharcolva. Hiába Rju gólja, nem tudott ellépni az ETO, maradt a két találatnyi különbség. Hektikus jeleneteket is lehetett látni a pályán a rohanásban, sok hiba csúszott a játékba mindkét oldalon.

Nem tudta leszakítani az Esbjerget a Győr, de a 44. percben Sako kivédte Van der Helm hetesét, majd Reistad trükkös lövését is, így továbbra is a magyar csapatnál volt a vezetés.

Az Esbjerg átállt a 7 a 6 elleni támadásra, ezzel maradt a győriek nyakán,

egy-két gól volt a különbség. Jörgensen volt eredményes, majd Nze Minko vette be az üres kaput. Housheer lehetőségei viszont kimaradtak, de kétszer is belemenést ítéltek Möller ellen, így nem tudott egyenlíteni az Esbjerg.

Keménnyé vált a dánok védekezése, de De Paula talpról bombázott a hálóba. A másik oldalon Reistad tartotta versenyben csapatát, de Fodor harcolt ki hetest, Housheer pedig továbbra is biztos kézzel lőtt a vonalról. A dánoknak mindig volt válasza, így izgalmasan alakult a hajrá is.

Hanson lőhetett ziccert, de Sako bravúrral védett, nem tudott egyenlíteni az Esbjerg két perccel a vége előtt. Nze Minko harcolt ki büntetőt, Housheer ezt is belőtte (29-27).

Időt kért az Esbjerg, de elhibázták a következő támadást. A Győr már nem tudott újabb gólt szerezni, bár volt erre három lehetősége is, ám az ellenfél csak egyszer volt eredményes, így minimális különbséggel, 29-28-ra nyert a magyar együttes és készülhet a vasárnapi döntőre.

A fináléban a Metz vagy az Odense lesz az ellenfél.