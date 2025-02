Szoboszlaiék ellen készül klubtörténeti sikerre Szűcs Kornéllal a Plymouth

Bár a Liverpoolra csütörtök este a Ligakupa elődöntője vár a Tottenham ellen, a vörösök fél szemmel a vasárnapi FA-kupa meccsre is figyelnek. A kupa 4. fordulójában a bajnokságot vezető Liverpool - Szoboszlai Dominikkal a soraiban - Szűcs Kornél együttesével, a Plymouth-szal csap össze.

A másodosztályban az utolsó, 24. helyen álló Plymouth magyar védője az Anfield Watchnak elárulta, hogy a sorsolás után beszélgetett a magyar válogatott csapatkapitányával. "Azt mondtam neki, hogy álljanak készen, mert nem adjuk könnyen magunkat. Ő csak nevetett, de én komolyan gondoltam” – nyilatkozta Szűcs Kornél a portálnak, amiről az nb1.hu számolt be.

A Wayne Rooneyt menesztő Plymouth az előző kupafordulóban meglepetésre a Premier League-ben szereplő Brentfordot búcsúztatta. A csapat a másodosztályban a legutóbbi két fordulóban döntetlent játszott a jelenleg 4. helyezett Sunderland-el, valamint legyőzte a 6. West Bromwich Albiont.

„A labdarúgásban egy meccsen bármi megtörténhet. Elkezdtünk pontokat gyűjteni, ez pedig önbizalmat ad nekünk.

A Brentfordot is elbúcsúztattuk, ha legyőznénk a Liverpoolt, az klubtörténeti siker lenne

- hangoztatta Szűcs Kornél.

Bár örömmel búcsúztatná a Liverpoolt, válogatott csapattársáról csak szuperlatívuszokban beszélt: "Nagyszerű rúgótechnikája van, nehéz őt megállítani. Remekül bánik a labdával, és a védekező feladatát is nagyszerűen látja el. Nagyon nehéz ellene játszani. Szoboszlai remek srác, emellett igazi vezér is. Ha ő mond valamit, arra mindenki odafigyel. Nem szokott kiabálni, csak elmondja a véleményét. Nagyszerű, hogy a válogatottunknak ilyen csapatkapitánya van." Szűcs Kornél azt is elárulta, hogy követi a Liverpool meccseit és örülne, ha Dominikék megnyernék az angol bajnokságot.