Súlyos beteg Louis van Gaal

Louis van Gaal szomorú hírt közölt vasárnap este a Humberto című holland tévéműsorban. A katari világbajnokságra készülő holland válogatott hetvenéves szövetségi kapitánya ugyanis bejelentette, hogy súlyos beteg, prosztatarákkal küzd – írja az Index.

„Nem akartam elmondani a játékosaimnak, mert befolyásolhatta volna a teljesítményüket” – indokolta meg Van Gaal, hogy miért csak most fedte fel és hallgatta el eddig az igazságot. „A válogatott szövetségi kapitányaként töltött minden időszakban el kellett mennem a kórházba, anélkül, hogy a játékosok rájöttek volna. Azt hittem, egészséges vagyok, de nem” – folytatta a szövetségi kapitány.

A Manchester Unitednél mindenki teljes mértékben támogatja korábbi menedzserünket, Louis van Gaalt a rák elleni harcban. „Erőt és bátorságot neked, Louis” – írta az angol rekordbajnok a Twitter-oldalán.

Everybody at Manchester United is fully behind our former manager, Louis van Gaal, in his battle against cancer.



Sending you strength and courage, Louis ❤️