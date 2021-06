Kajak-kenu Eb - Tótka Sándor és a női kajaknégyes aranyérmes

Győzni a kajakos Tótka Sándornak (200 m) és a Lucz Dóra, Kárász Anna, Csipes Tamara, Bodonyi Dóra összeállítású 500 méteres kajaknégyesnek sikerült, mindkét egység óriási csatában diadalmaskodott.

A zárónap első felében 11 döntő szerepelt a programban, ezek közül nyolcban lehetett magyar hajónak szorítani.

Kezdésként a szombaton, 500 méteren bronzérmes Balla Virág, Takács Kincső kenus duó szállt vízre magyar részről, ezúttal 200 méteren. A rajtjuk most sem sikerült jól, mellettük az oroszok viszont kilőttek, és ez döntőnek is bizonyult. A győri kettős a táv hátralévő részében már remekül lapátolt, de az oroszokat nem tudta befogni, így ezúttal második lett.

"A rajtunk nagyon rosszul sikerült, és emiatt egy kicsit többet kellett kormányoznunk az első ötven méteren, úgy érzem, ezen ment el az aranyérem. De összességében egy nagyon jó pálya volt" - értékelt az M4 Sportnak Balla Virág, aki társával együtt mostantól teljes erőbedobással a tokiói olimpiára készül.

Balláékkal ellentétben a világbajnoki bronzérmes Lucz Anna, Kiss Blanka páros remekül kapta el a rajtot a kajakosok sprintszámában. Féltávig vezetett is, de aztán a hajrában a szlovénok és a lengyelek is elmentek mellette, így - a hazaiak egységétől mindössze négy századmásodperccel lemaradva - harmadikként zárt.

"Ilyen pályát képzeltünk el, a rajtunk nagyon jól sikerült, majd az utazósebességünk is magas volt. A végén szoktunk billegni, de ez most csak a legvégén jött, és száznál még rá is tudtunk indulni az addigi sebességünkre. Ez külön örömet jelentett, mert nem mindig jön össze" - nyilatkozott a parton a mindig mosolygós Kiss Blanka.

A program innentől kezdve olimpiai számokkal folytatódott, sokáig magyar érem nélkül. A női kajak egyesek 500 méteres versenye előtt ugyanakkor borítékolni lehetett a magyar dobogós helyezést, ugyanis az ötszörös olimpiai bajnok, ötkarikás címvédő Kozák Danuta is ott volt a mezőnyben, aki a múlt heti, szegedi válogatón nagyszerű formát mutatott.

A Ferencváros 34 éves kajakosa szűk két év után most indult először nemzetközi versenyen, és szombaton meg is nyerte a párost Bodonyi Dórával. Ezúttal is jól kezdett, de még nála is jobban a dán Emma Jörgensen, akit elsősorban sprintspecialistaként tartanak számon. Féltávnál Kozák harmadikként haladt a dán és a szerb Milica Novakovic mögött, majd a hajrához közeledve utóbbit lehagyta.

Jörgensen azonban némileg váratlanul az utolsó kétszáz métert is jól bírta, így a világklasszis magyar kajakos hiába tett meg mindent a győzelemért, ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel.

"Hiányoltam a robbanékonyságomat. A második hétvége már sok volt így egyhuzamban. Hiányoltam, hogy nem tudok úgy robbantani, ahogy szerettem volna, illetve ahogy tudok. Nem örülök neki, hogy megvert Jörgensen, de jobb és gyorsabb volt, mint én. A cél az volt, hogy elfáradjak, ez megtörtént - mondta Kozák, aki már biztos tokiói csapattag. - Ezt a pályát még javítani kell az olimpiáig, az biztos. Fejben is lehet még javulni, de még van két hónapunk, remélem, sikerül."

A férfi kajakosok sprintszámában a csapathajókban világ- és Európa-bajnok Tótka Sándor képviselte a magyar színeket. Az UTE 26 éves versenyzője három hete, a szegedi világkupán második lett az olimpiai és világbajnoki címvédő brit Liam Heath mögött, és most is a dobogót vette célba. Ezt a rajtjával meg is erősítette, ami neki sikerült a legjobban, majd a táv további részében is az élen lapátolt. A befutó rendkívül szorosra sikerült, négyen-öten szinte egyszerre rúgták be a hajójukat, de aztán néhány másodpercnyi tanácstalanság után kiderült, hogy Tótka nyert Heath előtt. A Maty-éren a brit győzött három századdal, most két század volt a különbség Tótka javára.

"Még ízlelgetnem kell, hogy Európa-bajnok lettem egyesben. Csak saját magamra figyeltem, így a célban nem tudtam, hányadik vagyok. Jól sikerült a rajtom, utána pedig nyomtam, ami a csövön kifért. Elképesztően boldog vagyok, hogy sikerült nyernem" - mondta Tótka Sándor, aki kitért a négyes szombati fiaskójára is. Az egység nem jutott be a döntőbe.

"Nem titok, hogy nem jó a hangulat a csapatunkon belül. Mindannyian úgy készültünk, hogy ennek a négyesnek lesz jövője, de sajnos nem így alakult.

Én azonban hiszek abban, hogy minden okkal történik. Nehéz volt felállni a négyes után, hiszen nagyon szeretem a társaimat, szerettem volna, ha együtt mehetünk az olimpiára, de az most már száz százalék, hogy ebben a felállásban nem indulunk Tokióban" - fogalmazott a K-1 200 méter győztese.

Zárásként újabb magyar aranyéremnek lehetett örülni, a Lucz Dóra, Kárász Anna, Csipes Tamara, Bodonyi Dóra összeállítású 500-as női kajaknégyes Tótkához hasonlóan óriásit csatázva lett első. Az egység jól rajtolt, de a mellettük haladó fehérorosz hajó még jobban, és 250 méterhez is a rivális érkezett elsőként. Háromszáz méternél aztán ritmust váltottak a fehéroroszok, és egy ideig úgy tűnt, a világbajnoki és olimpiai címvédő magyaroknak ezúttal a második hely jut, de a hajrában nekik is sikerült egy magasabb sebességi fokozatba kapcsolniuk, és végül ha minimális különbséggel is - 14 századdal -, de ők haladtak át elsőként a célvonalon.

Ami a többi, magyar érdekeltségű számot illeti, a Béke Kornél, Varga Ádám kajak páros jól kezdett, végül azonban nem tudott dobogós helyet kiharcolni 1000 méteren, ötödikként zárt ugyanúgy, ahogy a férfi kenu párosok hasonló távú versenyében Hajdu Jonatán és Fekete Ádám, míg 200 méteren a kenus Korisánszky Dávid és Takács Mihály utolsó lett a nyolc hajót számláló mezőnyben.

Az Eb a 14 óra után rajtoló 5000 méteres versenyekkel zárul.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd