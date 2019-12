Babos Tímea: ezért van ennyi őrült teniszező

Egyéniben - óriási akaraterővel - visszaküzdötte magát a legjobb száz közé, méghozzá úgy, hogy jó ideig edzője sem volt, most pedig a korábban Sarapovával és Azarenkával is dolgozó sztáredző Michael Joyce segíti a pályafutását. A DIGI Sporton Sipőcz Józsefnek adott interjújában Babos elárulta, hogyan sikerült idén az eddigi legmélyebb gödörből kimásznia, arról is beszélt, miért tartják szinte testvérnek egymást párostársával, Kristina Mladenoviccsal. Az is kiderült, hogy a szülei gyerekként miért próbálták meg mindenáron lebeszélni a teniszről.

"Az első fél év kicsit sikertelenebb volt, főleg egyéniben, bár a párosban sem voltunk a topon, leszámítva egy Australian Open-döntőt, ami azért még mindig egy szép siker. Utána volt pár hónap, amikor nem úgy alakultak a dolgaim, ahogyan szerettem volna, egyedül is utaztam, edző nélkül, ami azért rám abszolút nem jellemző. De szerencsére, az édesapám mindig velem van, és tud nekem segíteni. Viszont a Roland Garros környékén elkezdtem jobban játszani, megnyertük a párost, ami hatalmas eredmény, és utána, szerencsére találtam egy új edzőt Michael Joyce személyében, aki azóta rengeteget tudott és tud nekem segíteni. Vele elindultunk egy jó és pozitív úton. Összességében egy elég szép és jó évnek tartom az ideit. Minden évben azt mondtam, hogy rengeteget tanultam, de idén olyan mélységekbe kerültem, amilyenbe már jó pár éve nem, és top 100-ban tudtam zárni az évet, úgyhogy erre azért büszke vagyok" - nyilatkozta Babos Tímea a DIGI Sportnak adott, mintegy 30 perces interjújában.

Nyitókép: MIGUEL SIERRA