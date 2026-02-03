ARÉNA - PODCASTOK
Hatalmas sikerre számítanak a Michael Jackson életéről szóló film készítői
Kasszasikernek ígérkezik a Jacko életéről készült mozi – itt a hosszú előzetes

Infostart

Hatalmas érdeklődés előzi meg Antoine Fuqua filmjének bemutatóját. Michael Jackson még 17 évvel a halála után is komoly tömegeket vonz.

A player.hu szerint, bár az alkotás a Jackson család közreműködésével készült, ám a most megjelent nagy előzetes tanúsága szerint ettől még nem fogja elhallgatni az egykori családfő meglehetősen zsarnoki természetét, ami egy életre meghatározta, hogyan tekintett magára a később világsztárrá vált énekes, akit unoköccse, Jaafar Jackson fog megformálni.

A sztár körüli botrányok is megjelennek majd, de a jelek szerint az igazán kínos részleteket, vagyis a szexuális zaklatásokról szóló vádak által lefestett furcsaságokat hiába is keressük majd ebben a zenés életrajzi drámában.

A Michael április 23-án mutatkozim be a magyar mozikban.

