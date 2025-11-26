ARÉNA - PODCASTOK
2003. január 19-én az amerikai filmes és televíziós Golden Globe-díjak 60. átadási ünnepségén, Los Angelesben készített kép Gene Hackman amerikai színészről. A több mint hat évtizedes karrierje során két Oscar-díjat, két Baftát, négy Golden Globe-ot és egy Screen Actors Guild-díjat kapott 95 éves Hackmant és 63 éves feleségét, Betsy Arakawát 2025. február 26-án holtan találták az új-mexikói otthonukban.
Nyitókép: MTI/AP/Mark J. Terril

Ömlik a pénz Gene Hackman elárverezett hagyatékából

Infostart / MTI

Halad az összeg az egymilliárd forintnyi dollár felé. A színészóriás 95 évesen hunyt el februárban.

Eddig már több mint kétmillió dollár (660 millió forint) folyt be a 95 éves korában idén elhunyt Gene Hackman hagytékának árveréséből, amelynek harmadik, utolsó szakasza december 4-ig tart – számolt be róla a Bonhams aukciósház.

A hagyatékban az Oscar-díjas színész filmes relikviái, a pályafutásával kapcsolatos dokumetumok, levelek, fényképek is szerepelnek.

Az eddig elkelt tárgyak között a People magazin írása szerint Hackman három Golden Globe-díja is ott volt. A színész a díjakat a Wes Anderson rendezésében készült Tenenbaum, a háziátokért (2002) és a Clint Eastwood Nincs bocsánat (1993) című filmjében nyújtott alakításáért kapta, és 2003-ban neki ítélték oda a Cecil B. DeMille-díjat is. A Tenenbaumért átvett díj 50 ezer dollárért (16,5 millió forintért), a Nincs bocsánatért kapott 43 ezer dollárért (14,2 millió forintért), a Cecil B. DeMille-díja pedig 33 280 dollárért (11 millió forintért) talált gazdára az aukción.

A Gene Hackman Gyűjtemény: Egy élet a művészetben, III. rész című árverésen, amely december 4-ig tart, többek között Hackman Seiko, Victorinox, Timex és Breitling óráira, valamint saját alkotásaira, köztük A bárányok hallgatnak című filmhez készített korai vázlatára, stúdiófelszereléseire, valamint filmes pályájának egyéb emléktárgyaira lehet licitálni.

Az utolsó éveiben visszavonultan élő Gene Hackman feleségével, Betsy Arakawával együtt februárban hunyt el Santa Fe-i birtokán.

