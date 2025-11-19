ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.45
usd:
331.38
bux:
107077.02
2025. november 19. szerda Erzsébet
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Méhes Márton igazgató beszédet mond az Amit még nem láttatok. Keleti Éva címû kiállítás megnyitóján a bécsi Collegium Hungaricumban 2024. június 5-én. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA), a Nemzeti Archívum és a Collegium Hungaricum közös kiállítása Keleti Éva csaknem hetven évet felölelõ munkásságába ad betekintést.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Újabb jubileumi meglepetéssel készülnek a bécsi Collegium Hungaricumban

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Lost and Found - Egy százéves intézet történetei címmel nyílik kiállítás a bécsi Collegium Hungaricum épületében. Méhes Márton az intézmény igazgatója a jubileumi emlékév érdekességeiről is beszélt az InfoRádiónak.

Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter születésének 150. évfordulója alkalmából kulturális évad kezdődött. A legendás kultuszminiszter által 1924-ben alapított bécsi Collegium Hungaricumban pedig a 100 éves jubileum alkalmából már tavaly nyáron elkezdődtek a megemlékezések.

„A bécsi II. kerületben található Hollandstraße-n, a 60-as éveket megelevenítő retró partival kezdődött a az ünnepség, amit egy kiállítás megnyitó követett a Nemzeti Archívummal együttműködésben, Keleti Éva Bécsben készült képeiből” - idézte fel az InfoRádióban a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója. A protokolláris ünnepséget a Magyar Nemesi Testőrség palotájában, a Trautsonban rendezték, itt működött 1924-től egészen a 60-as évek elejéig a Collegium Hungaricum. „A palota ma már nem magyar tulajdonban van, az osztrák Igazságügyi Minisztérium épülete, de az ünnepség alkalmából sikerült megszerezni a helyszínt" - ismertette Méhes Márton hozzátéve, hogy a jubileum különböző kötetek bemutatóival, konferenciákkal folytatódott.

Az elmúlt két évben az intézettel kapcsolatos személyes történeteket, archívumokat, filmfelvételeket, képek kutattak, amelyekből új kiállítás nyílik szerdán, Lost and Found - Egy százéves intézet történetei címmel a Collegium Hungaricumban. „Az osztrákoktól is sok új dokumentumra találtunk: az ORF rádió és televízió archívumából megkaptuk az összes Collegium Hungaricumra vonatkozó felvételt, ami 1963 óta az intézetben készült" - tájékoztatott az igazgató.

„A tárlatból kiderül, hogy mi köze van József Attilának a Collegium Hungaricumhoz, miért tartózkodott a híres írónő, Szabó Magda sokat az intézetben, illetve hogy lett Péchy Blanka a kollégium első női igazgatója?” - mondta el Méhes Márton.

A kiállításon egy napló az 1920-as évekből a kor történeteinek hátterét is bemutatja. „A látogatók nemcsak az intézettel ismerkedhetnek meg: a magyar kultúrából és tudományból közismert személyiségekkel találkozhat különleges látószögből" - hívta fel a figyelmet a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Újabb jubileumi meglepetéssel készülnek a bécsi Collegium Hungaricumban

bécs

klebelsberg kuno

collegium hungaricum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: lehet, hogy épp a nyilvánosság nem tesz pontot az Epstein-botrány végére

Szakértő: lehet, hogy épp a nyilvánosság nem tesz pontot az Epstein-botrány végére
Csizmazia Gábor Amerika-szakértő az InfoRádióban úgy vélekedett, egy igen nagy aktakötegről van szó, amelyből már eddig is szivárogtak ki részletek, igen sok ember érintett lehet, köztük a politikai elit személyiségei is, ugyanakkor a kiszivárgott részletek lehet, hogy csak a teljes kontextussal értékelhetők, ami viszont korántsem biztos, hogy nyilvánosságra kerülhet, hisz érinthet folyamatban lévő nyomozásokat is még.
 

Elsöprő többséggel döntött az Epstein-aktákról az amerikai Kongresszus

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

A gázinfrastruktúrát érő orosz támadások miatt Ukrajna hónapról hónapra növeli az orosz gáz importját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál Ukrajnába az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint. Olekszij Anton az InfoRádióban elmondta: az ukrajnai helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Anyák szja-mentessége: 100-ból 38 forintot félretennének az érintett nők

Anyák szja-mentessége: 100-ból 38 forintot félretennének az érintett nők

A magyar lakosság háromnegyede a fix hozamú megtakarításokat keresi, és egyre fontosabb a befektetésnél jelentkező költségek minimalizálása – derült ki a Groupama Biztosító országos reprezentatív kutatásából. Az SZJA-menteséggel érintett édesanyák többletjövedelmének közel 40 százalékából új befektetés lehet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hadat üzenne Európának a britek új erős embere: a korábbi Brexit-megállapodás is mehet vele a kukába

Hadat üzenne Európának a britek új erős embere: a korábbi Brexit-megállapodás is mehet vele a kukába

A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Release of Epstein files awaits Trump's signoff after clearing Congress

Release of Epstein files awaits Trump's signoff after clearing Congress

Once the US president signs the measure, the justice department will have 30 days to release the materials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 19. 08:09
Nem vitás, 170 éves története legfényesebb időszakát éli a Zsolnay
2025. november 18. 21:42
Megint lesz Deep Purple-koncert Budapesten
×
×
×
×