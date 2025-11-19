Újabb jubileumi meglepetéssel készülnek a bécsi Collegium Hungaricumban

Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter születésének 150. évfordulója alkalmából kulturális évad kezdődött. A legendás kultuszminiszter által 1924-ben alapított bécsi Collegium Hungaricumban pedig a 100 éves jubileum alkalmából már tavaly nyáron elkezdődtek a megemlékezések.

„A bécsi II. kerületben található Hollandstraße-n, a 60-as éveket megelevenítő retró partival kezdődött a az ünnepség, amit egy kiállítás megnyitó követett a Nemzeti Archívummal együttműködésben, Keleti Éva Bécsben készült képeiből” - idézte fel az InfoRádióban a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója. A protokolláris ünnepséget a Magyar Nemesi Testőrség palotájában, a Trautsonban rendezték, itt működött 1924-től egészen a 60-as évek elejéig a Collegium Hungaricum. „A palota ma már nem magyar tulajdonban van, az osztrák Igazságügyi Minisztérium épülete, de az ünnepség alkalmából sikerült megszerezni a helyszínt" - ismertette Méhes Márton hozzátéve, hogy a jubileum különböző kötetek bemutatóival, konferenciákkal folytatódott.

Az elmúlt két évben az intézettel kapcsolatos személyes történeteket, archívumokat, filmfelvételeket, képek kutattak, amelyekből új kiállítás nyílik szerdán, Lost and Found - Egy százéves intézet történetei címmel a Collegium Hungaricumban. „Az osztrákoktól is sok új dokumentumra találtunk: az ORF rádió és televízió archívumából megkaptuk az összes Collegium Hungaricumra vonatkozó felvételt, ami 1963 óta az intézetben készült" - tájékoztatott az igazgató.

„A tárlatból kiderül, hogy mi köze van József Attilának a Collegium Hungaricumhoz, miért tartózkodott a híres írónő, Szabó Magda sokat az intézetben, illetve hogy lett Péchy Blanka a kollégium első női igazgatója?” - mondta el Méhes Márton.

A kiállításon egy napló az 1920-as évekből a kor történeteinek hátterét is bemutatja. „A látogatók nemcsak az intézettel ismerkedhetnek meg: a magyar kultúrából és tudományból közismert személyiségekkel találkozhat különleges látószögből" - hívta fel a figyelmet a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója.