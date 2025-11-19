Nem vitás, 170 éves története legfényesebb időszakát éli a Zsolnay

A Virág Judit Galéria hétfői aukcióján 71 tételre lehetett licitálni, olyan porcelánokra, amelyek többségéből mindössze egy, vagy limitált számú példány készült – közölte a galéria.

Az aukció egyik kiemelkedő darabja egy 120 éves óriáskaspó volt, amelynek felbukkanása meglepetést okozott a szakértőknek, eddig ugyanis a létezéséről sem tudtak, mindössze a párját ismerték, amelyet egy bécsi gyűjteményben őriznek.

„A virágtartó nemcsak különlegessége, hanem szépsége miatt is kitűnik: élénk színeivel, izgalmas motívumaival gyönyörködteti a szemet” – írták. A váza 12 millió forintos kikiáltási árról indult és 26 millió forintért kelt el.

Számos licit érkezett arra a monumentális vázára is, amelyet Mack Lajos tervezett 1907-1908 körül. A műtárgy különlegessége, hogy a kék szín mintegy 30 árnyalatát figyelheti meg rajta a szemlélő. A félmeztelen, mitologikus nőalakot és egy párducot ábrázoló műre a licit 12 millió forintról indult, az alkotás végül 22 millió forintért kelt el.

Tízmillió forintos kikiáltási árról indult, majd egészen 20 millió forintig emelkedett az ára egy 1900-ból származó, tűzliliomos díszítésű, Tiffany-rajzos óriásvázának.

Tizenhárom millió forintért talált új tulajdonosára egy muzeális értékű szőlőleveles padlóváza, amelyet az alapító Zsolnay Vilmos lánya, egyben a manufaktúra egyik legismertebb művésze, Zsolnay Júlia tervezett és – a szignó tanúsága szerint – saját kezűleg festett.

A közleményben kiemelték, hogy Apáti Abt Sándor iparművész két tervezése is hatalmas licitharcot hozott az árverésen. Végül 12 millió forintot fizetett új tulajdonosa egy madarakkal díszített, 1906-ból származó porcelánért, míg egy hódfigurás váza 11 millió forintért kelt el.

Törő Istvánt, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa szerint a számok magukért beszélnek. „A sztárdarabok fantasztikus áron keltek el, de a kisebb tételek is hatalmasat meneteltek” – mondta a közlemény szerint, hozzátéve: újra bebizonyosodott, hogy a Zsolnay 170 éves története legfényesebb időszakát éli.

„Egy-egy izgalmas Zsolnay tárgyért olyan aukciós házak vetélkednek, mint Sotheby's vagy a Christie’s, de a Zsolnay kereskedelem központja ma Budapest” – hangsúlyozta Törő István.