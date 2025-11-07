ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.3
usd:
332.09
bux:
107306.66
2025. november 7. péntek Rezső
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Készül a Szörnyecskék 3. film
Nyitókép: gremlins warners

Új rész készül a legendás filmből, Steven Spielberg is részt vesz benne

Infostart / MTI

A Warner Bros. filmstúdió bejelentette, hogy zöld utat adott a Szörnyecskék 3. részének, amelyet 2027 novemberében láthatnak majd a mozinézők.

A Gremlins (Szörnyecskék) következő, 3. filmjét Chris Columbus rendezi, a forgatókönyvet Tach Lipovsky és Adam Stein írja. Steven Spielberg executive producerként segíti a projektet, amelynek producerei között lesz még Columbus mellett Kristie Macosko Krieger és Holly Bario az Amblin Entertainment részéről, valamint Michael Barnathan és Mark Radcliffeis a 26th Street Pictures produkciós cégtől.

A Warner Bros. stúdiófőnöke, David Zaslav egyelőre nem osztott meg további részleteket a filmmel kapcsolatban, a szereposztásra sem tért ki.

A Joe Dante rendezésében készült Szönyecskéket, a melynek forgatókönyvét Coulmbus írta, 1984-ben mutatták be. A horror-vígjátékban Billy egy aranyos, szőrös kis teremtményt, egy Gizmót kap háziállatként, de figyelmeztetik rá, hogy se erős fény, se víz ne érje, és ne etesse éjfél után. Azonban nem tartja be a szabályokat, így újabb szörnyecskék születnek, amelyek karácsonykor szabadulnak el, és dúlják fel Billy kis szülővárosát.

A Szönyecskék nagy kasszasiker volt, világszerte 212 millió dollárért (71 milliárd forintért) váltottak rá jegyet a nézők. A szintén Dante rendezésében forgatott Szörnyecskék 2. – Az új falka című folytatást, amely már Manhattanben játszódott, 1990-ben vetítették a mozik, kisebb, 40 millió dolláros (13 milliárd forintos) bevétellel, ám később az is kultfilmmé vált.

Kezdőlap    Kultúra    Új rész készül a legendás filmből, Steven Spielberg is részt vesz benne

film

mozi

warner bros

gremlins

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban, indulnak a tárgyalások

Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban, indulnak a tárgyalások

Donald Trump amerikai elnök nyilvános sajtóesemény keretei között üdvözölte Orbán Viktort a washingtoni Fehér Házban, majd kíséretükkel, több miniszterükkel együtt munkaebédbe kezdtek.
 

Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

„Centire kiszámolt találkozó” – Elemző: Donald Trump spontán, de Orbán Viktort sem kell félteni

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő: lesz olyan megállapodás, amelyet most hoz tető alá Donald Trump és Orbán Viktor

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

Magas szintű tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Magas szintű tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.
VIDEÓ
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump-Orbán csúcs: megérkezett a magyar kormányfő a Fehér Házba, így fogadta az USA elnöke

Trump-Orbán csúcs: megérkezett a magyar kormányfő a Fehér Házba, így fogadta az USA elnöke

Az amerikai-magyar kapcsolatok "újraindítása" lesz a fókuszban Orbán Viktor és Donald Trump mai találkozóján. Sajtóértesülések szerint több konkrét megállapodást is köthet Orbán Viktor és Donald Trump; Szijjártó Péter és Marco Rubio kormányközi nukleáris megállapodást ír alá. Fókuszban lesz a kettős adóztatásról szóló egyezmény is. Az eseményekről ebben a folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Luxusvébé lesz Amerikában? Egyre durvábbak a jegyárak, panaszkodnak a szurkolók

Luxusvébé lesz Amerikában? Egyre durvábbak a jegyárak, panaszkodnak a szurkolók

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands of flights cancelled or delayed in US as air traffic control hit by government shutdown

Thousands of flights cancelled or delayed in US as air traffic control hit by government shutdown

Domestic air travel will be cut by up to 10% at 40 major airports, resulting in thousands of cancelled flights in the coming days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 7. 07:46
Kiállítják a titkos Habsburg-ékszereket
2025. november 6. 06:48
Új 200 forintos jön, sőt!
×
×
×
×