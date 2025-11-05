ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.57
usd:
336.75
bux:
107479.46
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Brüsszeli bólintás az etyeki pezsgőre

Infostart / MTI

Az etyeki pezsgő megjelölés a szerdai jóváhagyással bekerült a már több mint 3679 védett megnevezést tartalmazó eAmbrosia uniós adatbázisba.

Az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta az etyeki pezsgő felvételét az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) nyilvántartásába.

Az Európai Bizottság jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik.

A földrajzi terület jellemzői, a folyamatos széljárás, a talaj mészköves alapkőzete, az alacsony hőmérséklet és a párás levegő biztosítják a friss, citrusos jellegű, gyümölcsös ízt, valamint a gerincet adó savtartalmat. A pezsgő komoly érlelési potenciállal rendelkezik. Az idősebb pezsgőkre jellemzőek a kekszes, kenyérhéjas jegyek, melyeket bársonyos buborékok és harmonikus savak egészítenek ki, hosszú lecsengéssel - írták.

Az etyeki pezsgő megjelölés a szerdai jóváhagyással bekerült a már több mint 3679 védett megnevezést tartalmazó eAmbrosia uniós adatbázisba.

Az unió élelmiszer-minőségjelző rendszerében - az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (angolul: protected designations of origin, PDO) mellett - az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (angolul: protected geographical indications, PGI) az egyik legfontosabb kategória.

Kezdőlap    Kultúra    Brüsszeli bólintás az etyeki pezsgőre

eu

etyek

pezsgő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

A Facebookra töltött fel videót a miniszterelnök, amelyben arról beszél, hogy milyen témákról lesz szó pénteken a Donald Trumppal való találkozón.
 

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Romokban áll a donyecki erődváros, Pokrovszk, ahol elkeseredett küzdelem folyik a támadó orosz és a védekező ukrán erők között. Az ukránok azt állítják, különleges erőket, több fegyvert és eszközt küldtek a városba, de ez már aligha fogja megakadályozni, hogy a közeljövőben teljesen orosz kézre kerüljön. Ukrán jelentések szerint dróntámadás érte a Lukoil egy finomítóját a Nyizsnyij Novgorod-i területen, illetve egy petrolkémiai üzemet Baskíriában. Helyi jelentések szerint Orjol városa is támadás alá került az éjjel: robbanásokat lehetett hallani. Helyi lakosok rakétatámadásról is beszámoltak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így startolt el a vadludak rohama a tatai Öreg-tavon: és ez még csak a kezdet + Videó

Így startolt el a vadludak rohama a tatai Öreg-tavon: és ez még csak a kezdet + Videó

Madárlesre fel! A természetvédők szerint a mostani 13100-as állomány még csak a kezdet, november második felére akár 50-60 ezer vadlúd is Tatán telelhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mamdani, newly elected New York mayor, says he will stand up for city against Trump

Mamdani, newly elected New York mayor, says he will stand up for city against Trump

Democrats have swept the first major elections of Donald Trump's second term, with the US president saying the ongoing government shutdown is a "big factor".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 20:38
Méltó helyre kerül Wittner Mária hagyatéka
2025. november 4. 17:28
Mitikus lények, karnyújtásnyira repülő artisták: beleveszhetünk a labirintusba a Recirquel Társulat új darabjában
×
×
×
×