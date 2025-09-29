Jótékonysági Máltai-koncert Rózsa Magdival és a Balázs Jánossal

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége jótékonysági koncertet szervez a Máltai Szimfónia Ösztöndíjprogram támogatására szeptember 30-án 19 órától a MOM Kulturális Központban. A program célja: tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok zenei fejlődésének biztosítása hosszú távú szakmai mentorálással.

A koncert segítségével a leghátrányosabb helyzetű gyermekek zenei oktatását támogatjuk – mondta az InfoRádióban Vizi Márton zeneszerző, kreatív producer, hozzátéve: a zene egy kiugrási lehetőség, közösség megtalálása és egy szakma kitanulása is számukra.

Az est során a Prima Primissima- és Máté Péter- díjas énekesnő Rúzsa Magdi, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész Balázs János, a Cziffra Fesztivál alapítója, a Gypsy JamMal együttes és a Máltai Szimfónia zenekarának fiatal muzsikusai lépnek színpadra.

A Máltai Jótékonysági Koncerten a zenei műfaji sokszínűség jegyében elhangzanak népdalok, cigány énekek, megzenésített versek, sanzonok, jazz feldolgozások és természetesen klasszikus zenei átiratok is.

A teljes koncertbevétel az ösztöndíjprogramot támogatja. A résztvevők a közös muzsikálás erején keresztül egy olyan ügy mellé állnak, amely zenei tudást és esélyt teremt – most és a jövőre nézve is.