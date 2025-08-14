ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.11
usd:
339.26
bux:
104722.71
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a Jankovics Marcellnek emléket állító Hit, remény és rajzfilm című kiállítás ünnepélyes megnyitóján a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban 2025. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Áder János: felül kell emelkednünk azon, ami mesterségesen elválaszt

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Jankovics Marcell hitt az igazságban, küzdött az értéktelen ellen – hangsúlyozta Áder János volt köztársasági elnök Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeumban, a művésznek emléket állító Hit, remény és rajzfilm című kiállítás csütörtöki ünnepélyes megnyitóján.

Áder János kiemelte, hogy a művész „rajzokba sűrített igazsága túlmutat az ember pillanatnyi szükségletein, alkotásaival képes volt kifejezni a világmindenséget, annak bonyolult viszonyrendszereit”. Rámutatott, hogy a sokadik magyar nemzedék műveiben ismeri fel az igazságot, akár „az üveghegyen túl is”.

Jankovics Marcell munkáiban az ösztönös művészet tökéletes harmóniában volt a tudatos alkotással: álom a valósággal, ősi közösségélmény az egyedi kreativitással, kereszténység a néphagyománnyal – mondta. „Nem kell a világot keresztüllátó messzinézőnek lenni, hogy tudjuk, milyen fontos szerep jut Jankovics Marcell életművében égnek és földnek, embernek és természetfelettinek, állandóságnak és változásnak”, amelyek láthatók lesznek Székesfehérváron is – fűzte hozzá.

Áder János arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 20-hoz közeledve, Szent Istvánt ünnepelve felül kell emelkedni azon, ami szétválaszt, „a különbségek helyett a vonalakat kell keresni, amelyet nem közénk húztak, hanem Jankovics Marcell módjára összekötnek bennünket”. Úgy vélte, ilyen „a nyelv, amit beszélünk és óvnunk kell, a kultúra, ami meghatározza gondolkodásunkat, a képek, amiket lelkünkből rajzoltak, és a hagyományok, amikben magunkra ismerhetünk”.

Székesfehérvár, 2025. augusztus 14. A Jankovics Marcellnek emléket állító Hit, remény és rajzfilm című kiállítás a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban 2025. augusztus 14-én. MTI/Bruzák Noémi
Székesfehérvár, 2025. augusztus 14. A Jankovics Marcellnek emléket állító Hit, remény és rajzfilm című kiállítás a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban 2025. augusztus 14-én. MTI/Bruzák Noémi

Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke azt hangsúlyozta: a művésznek a kommunista diktatúra nem engedte, hogy építész lehessen, ezért házat nem épített, de hazát, közösséget és nemzetet igen. „A teremtett világban dolgozott, ahol létünket Isten ragyogásában láthatjuk” – fogalmazott.

Szász Jenő miniszteri biztos, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a kiállítás védnöke arról beszélt, hogy Jankovics Marcell a nemzet művésze volt, „a magyarok reménységének dalnoka, aki képes volt megszólaltatni azt a hangszert, a reménykürtöt, amelynek hangját csak meg kell hallanunk”. Amennyiben ezt az ember megteszi, „reménydalnok” lehet a kétségbeesett világban – tette hozzá.

Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár kiemelte: Jankovics Marcell keresztény gyökerekből táplálkozva világhírűvé tette a magyar rajzfilmet. Megemlítette, hogy a művész rajzfilmbeli „szuperhősei” valóságosak, mert megdolgoznak a sikerért, szorgalommal, lélekkel és tudással.

Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye megyés püspöke hangsúlyozta, hogy a remény szent évében egy értékes kiállítás nyílik az ország történelmi fővárosában, amelynek fontos üzenete van a mai kor emberének, mely sokszor eltéved a világ mesterséges környezetében. Megjegyezte: nem szabad hagyni, hogy a hamisság irányítsa a világot, ebben segítenek Jankovics Marcell alkotásai is.

Székesfehérvár, 2025. augusztus 14. A Jankovics Marcellnek emléket állító Hit, remény és rajzfilm című kiállítás a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban 2025. augusztus 14-én. MTI/Bruzák Noémi
Székesfehérvár, 2025. augusztus 14. A Jankovics Marcellnek emléket állító Hit, remény és rajzfilm című kiállítás a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban 2025. augusztus 14-én. MTI/Bruzák Noémi

Tóth Norbert főtanácsos, a kiállítás kurátora azt mondta Jankovicsról, hogy a 20-21. század fordulójának magyar zsenije, művészete nemzetközileg beágyazott, miközben a kisugárzása egyetemes. Jelezte, hogy a tárlat tematikája háromféle módon kapcsolódik a szentévhez: hitben, reményben és zarándoklatban.

A kiállítás hat egymást követő teremben valósul meg a Szent István Király Múzeum főépületében. A kiállítás Jankovics Marcell (1941–2021), a nemzet művésze műegyütteseit mutatja be, amelyek mozgó- és állóképeket, installációkat, valamint fény-, illat- és hangélményeket ötvöznek, ezeket a Szent István Király Múzeum történeti, régészeti és néprajzi gyűjteményének egy-egy releváns vagy izgalmas tárgya egészíti ki, egyedi párosításokat hozva létre.

A kiállítás október 19-ig látogatható.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Áder János: felül kell emelkednünk azon, ami mesterségesen elválaszt

múzeum

megnyitó

áder jános

kiállítás

jankovics marcell

turi attila

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

2025. augusztus 8-án az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy Stephen Mirant jelöli az amerikai jegybank, a Federal Reserve igazgatótanácsába. Bár csak egyetlen tagról beszélünk a hétfős bizottságban, mind a történelem, mind Miran korábbi nyilatkozatai azt mutatják, hogy komoly hatása lehet a piacokra és az USA gazdaságára a kinevezésnek. Hogy pontosan mik lehetnek ezek, ennek járunk utána ebben az írásban.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját

Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját

Richard Lutz, a Deutsche Bahn vezérigazgatója távozik pozíciójából, miután Patrick Schnieder közlekedési miniszter bejelentette a váltást a német vasúttársaság élén - jelentette a Bild.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat

Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat

Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
What do Putin and Trump each want from the Alaska summit?

What do Putin and Trump each want from the Alaska summit?

The Russian leader senses a chance for more international recognition, while his American counterpart hopes to play peacemaker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 13:01
Műteni kellett Demjén Ferencet
2025. augusztus 13. 08:53
Mesterségek Ünnepe – minden fontos egy helyen
×
×
×
×